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沼液沼渣加速稻草腐化 台東每年減少605噸污染

中央社 / 台東縣25日電

台東區農業改良場研究畜牧產生的沼液和沼渣，可加速稻草稈腐化，每年可減少605公噸沼渣和沼液排入河川造成污染，且可增加約6300包肥料，環保單位鼓勵民眾多利用。

台東縣環保局表示，畜牧糞水經過壓氧消化後產生的水溶性物質叫做沼液，固體產物則叫做沼渣，這些沼液和沼渣經常被排放到河川造成污染。

經農委會台東區農業改良場研究，沼液沼渣搭配稻草分解腐化菌田間試驗相當成功。因稻草稈腐化時需額外添加氮肥才可達到最佳腐化效果，因此可搭配富含氮肥的沼液沼渣，可提供充足營養，加速稻草腐化外還可改善土壤的物理性及透氣性，轉「廢」為「寶」，達到更良好的循環利用。

台東縣環保局表示，台東目前已有32家畜牧場取得沼液沼渣作為農地肥分使用同意，施灌面積99公頃，每年施灌量9萬公噸，每年可減少排放到河川605公噸有機污染，相當於台肥5號肥料約6300包，有效減少污染及農民購買肥料的金額，促進資源循環利用。

環保局表示，為了保護河川水質及畜牧業循環經濟等多重目標，呼籲農民將稻草收割後切碎翻耕進入土壤，施用稻草分解菌時可同時搭配沼液沼渣，額外提供土壤微生物養分達到加速稻草分解腐化效果。想要申請施灌沼液沼渣可洽台東縣環保局水質保護科，將有專人輔導協助申請。

台東 農民 水質

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