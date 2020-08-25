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基隆市公車虧 審計室：路線重疊、部分班次未符需求

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公車虧損嚴重， 審計室指部分路線重疊，班次未符乘車需求。記者游明煌／攝影
基隆市公車虧損嚴重， 審計室指部分路線重疊，班次未符乘車需求。記者游明煌／攝影

基隆公車處虧損嚴重，去年虧損1億2千多萬元，基隆審計室今天指出，部分班次未與乘車需求配合，正副行車路線有114條，其中51條主要路線之最高重疊比率高於50%。市公車處表示已全盤檢討中，部分路線皆於假日減班，減少假日出勤駕駛人員，以以節省成本及提升人力效能。

基隆審計室主任王挺龍說，公車處連續多年有虧損，已提出營運改善方案，審計室會追蹤並做更深入的了解。公車處是一個營業單位，以營運績效做為衡量考核的標準，但也肩負政策責任和使命，如偏遠路線的虧損及特殊身分老人、學生的優惠，補助是不是到位會再了解，但如何開源節流，不能影響市民權益。

審計室指出，市公車處去年處總收入3億7644萬餘元，總支出5億餘元，虧損1億2782萬餘元。經查公車處近年因市區替代交通工具選擇多樣化，如台鐵捷運化接駁公車等，實際載客量已由104年度2198萬餘人次，降至108年度2101萬餘人次，呈逐年減少趨勢。

審計室說，依市府106年度辦理之「提升基隆市公車運效能之研究期末報告」，正副行車路線有114條，其中51條主要路線之最高重疊比率高於50%，尚有9條路線與其他路線重疊比率達100%。101及505寺主要路線假日行車班次雖較平日增加，但假日平均單日電子票證運量卻較平日為低，顯示部分路線行車班次未與需求量互相配合，與其他客運業者行駛路線重疊率高。

基隆市公車處回應，已針對學生專車部分進行檢討，除部分行駛觀光景點路線採假日不減班，或在遊客搭乘較多時段略為增加班次外，其他路線皆於假日減班，減少假日出勤駕駛人員，以節省成本及提升人力效能。

公車 基隆

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