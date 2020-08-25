影／基隆聯合婚禮改抽籤不用搶 有機會獲郵輪遊等賀禮

基隆市今市民聯合婚禮9月30日在校官眷舍浪漫登場，市長林右昌今天選在七夕情人節宣告活動浪漫開跑。有鑑往年名額太搶手，不少新人前一晚就排隊搶報名，今年改採抽籤制，36對中籤參與的新人，還有機會獲得包括婚紗攝影、喜餅套裝及郵輪蜜月等賀禮。

今年有超過15家基隆在地業者加入「辦嫁妝」的行列，為新人添喜氣，每對新人都可獲得多功能氣炸烘烤爐1台、結婚書約、市長簽名金鏟子、議長贊助的平底鍋、家庭教育中心提供的心型抱枕等滿滿的祝福賀禮。新人們也將享有法朶創意婚紗贊助的浪漫古蹟風新娘婚紗1件、專業婚紗照拍攝。

林右昌表示，9月30日當天將抽出豪華賀禮，包括慶安宮和法朶創意婚紗贊助的法朶豪華婚紗攝影套裝組、慶安宮和泉利米香贊助的喜餅套裝組，以及慶安宮、星夢郵輪及基隆港務公司贊助的郵輪蜜月禮、基隆水園會館贊助雙人喜宴套餐、長榮桂冠酒店(基隆)贊助的豪華套房平日2天1夜住宿、華帥飯店贊助4人套房等多項好禮。

民政處王榆森處長說，今年市府改採抽籤制，有意參與活動的新人只要在活動網站下載表件填妥後，在9月4日帶著應備文件到中正區行政大樓7樓現場報名，都有機會參加這次的市民聯合婚禮，只要報名的新人都可以獲得市府贈送的精美結婚書約1份。