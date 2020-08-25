聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮客家義民祭將登場 徐榛蔚代表捐供品助華山
花蓮縣義民祭文化活動將於9月5日舉行，縣長徐榛蔚今天與義民堂主委鍾雪梅等人依古禮上香祈福、挑擔奉飯祈求活動順利，並將百分供品捐給華山基金會，讓這項義民文化更具意義。
義民節是台灣北部客家地區重要節日，也是凝聚客家族群的紀念活動。花蓮縣義民祭活動連辦7年，9月5日將於吉安鄉南埔公園盛大登場，除了有特色陣頭表演，也邀請40間客家特色產業設攤，現場將發放體驗券，民眾可憑券消費體驗客家多元文化。
縣長徐榛蔚今與縣府副秘書長張逸華、客家事務處長彭偉族、義民堂主委鍾雪梅及多位縣議員與客家鄉親，赴義民堂向義民爺行三獻禮，明廉國小「小哈客合唱團」及縣政府客家事務處歌謠班現場演出，相當熱鬧。
徐榛蔚說，縣府對客家文化保存、客語傳承向來不遺餘力，義民祭是客家文化的重要信仰，活動當天不只有傳統祭儀，也邀請花蓮縣客屬會及各分會、花蓮縣客家文化推展研究協會及客家團體表演客家音樂、舞蹈及民俗技藝，歡迎全縣客家鄉親共襄盛舉，發揚客家文化。
客家事務處處長彭偉族表示，為了推廣客家文化，義民祭延續傳統的祭祀大典，也持續求新求變，今年結合最新科技在客家文化會館二樓設置AR互動裝置，要讓民眾，尤其是年輕族群透過科技方式，更深入認識花蓮客家文化在地生根發展的面貌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言