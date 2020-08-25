花蓮客家義民祭將登場 徐榛蔚代表捐供品助華山

花蓮縣義民祭文化活動將於9月5日舉行，縣長徐榛蔚今天與義民堂主委鍾雪梅等人依古禮上香祈福、挑擔奉飯祈求活動順利，並將百分供品捐給華山基金會，讓這項義民文化更具意義。

義民節是台灣北部客家地區重要節日，也是凝聚客家族群的紀念活動。花蓮縣義民祭活動連辦7年，9月5日將於吉安鄉南埔公園盛大登場，除了有特色陣頭表演，也邀請40間客家特色產業設攤，現場將發放體驗券，民眾可憑券消費體驗客家多元文化。

縣長徐榛蔚今與縣府副秘書長張逸華、客家事務處長彭偉族、義民堂主委鍾雪梅及多位縣議員與客家鄉親，赴義民堂向義民爺行三獻禮，明廉國小「小哈客合唱團」及縣政府客家事務處歌謠班現場演出，相當熱鬧。

徐榛蔚說，縣府對客家文化保存、客語傳承向來不遺餘力，義民祭是客家文化的重要信仰，活動當天不只有傳統祭儀，也邀請花蓮縣客屬會及各分會、花蓮縣客家文化推展研究協會及客家團體表演客家音樂、舞蹈及民俗技藝，歡迎全縣客家鄉親共襄盛舉，發揚客家文化。