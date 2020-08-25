台東市富岡漁港貨船碼頭租案順利標出 預計10月營運

為加強台東縣離島貨船疏運品質，台東縣政府公開辦理「富岡漁港貨船碼頭及土地（A1-a1）出租案」，歷經3個月辦理採購公告及實質審查程序，今天由瀚明企業有限公司得標。縣府農業處表示，預計10月應可投入營運。

縣府農業處長許家豪指出，船席租賃7年，保證金175萬元並視營運績效逐年退還，經審議營運績效良好，得優先續約1次最長3年，簽約後不得延遲、讓渡、贈與、轉售及保留經營該租賃標的。

台東市富岡漁港碼頭船席一位難求，縣府農業處決定今年6月以公開招標方式辦理，以低租金擇優業主進駐，希望藉「鯰魚效應」對未來貨運品質注入新血，活絡離島貨運服務品質，共有3家業者投案參加評選。

縣府邀請離島代表及各項領域的委員成立評選小組，逐項審查廠商服務建議書及簡報內容，最後瀚明企業有限公司獲得多數評選委員的認定，成為得標廠商。

瀚明公司曾獲交通部航港局多次獎項、在貨運營運管理的經驗豐富、承諾夏季每月至少10個航次，最重要的是願意明定收費標準、提供各項離島公益事務服務，預計10月投入營運，成為新的離島貨運生力軍。