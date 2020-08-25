基隆智慧公車站牌動態資訊不太準 審計室：加強改善

基隆審計室今天進行108年度總決算及附屬單位決算及綜計表審核報告，其中在市公車部分，發現智慧公車服務系統常有故障，導致公車動態資訊系統運作不正常，要求加強改善。有民眾反映，公車進站時時間有時預估不準確，應該要更精確一點，避免民眾枯等。

基隆審計室指出，維護智慧公車服務與系統採購，有維護範圍及車機操作欠周，影響系統提供服務功能情事。系統具備公車動態資訊查詢，其中車機設備屬偵測觸動相關公車資訊，如路線、位置、行車資訊等重要裝置，但有駕駛未正確啟動，導致遺漏傳送公車動態資訊，要求加強改善。

市府公車處說明，因經費不足無法維護整體系統所有功能，已另洽廠商維持系統商分功能，並運用公車處人力相互支應。並已督促駕駛正確操作車機設備。

智慧型公車站牌系統，包括建置前後車頭顯示路線名稱的LED顯示燈、公車內站名播報系統、監控中心行車狀況系統及公車站牌LED顯示到站時間資訊等。

這套系統民眾搭車更為便利，在站牌就可掌握公車動態，了解還有幾分鐘會進站，不必望著遠方的車子枯等，可先去逛個街或買東西。如果在家也可透過手機查詢，等車子快到站了再出門，節省等車時間。

為何公車動態資訊系統有時預估到站時間不正確？公車處說，公車動態資訊系統預估到站時間發生異常之原因，主要是車內GPS設備故障或設定錯誤，導致預估到站時間錯誤，若民眾發現上述情形，請提供詳細時間、地點及車號，公車處會追蹤處理。