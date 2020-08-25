錐麓古道百年佛像臉遭刮花 太管處加強巡查

太魯閣國家公園錐麓古道一座百年石雕佛像，被發現疑遭民眾惡意刮花，讓當地嚮導氣得大罵「破壞神像會有報應」。太管處指出，將設法恢復原貌，持續追蹤並加強巡查。

楊姓嚮導在臉書貼文指出，昨天帶隊攀登錐麓古道時，發現一座觀世音菩薩像臉部被明顯刮花，趕緊拍照記錄，不懂為何有人會破壞守護台灣百年以上的神像，難道不怕有報應，呼籲民眾應該好好保護歷史文物。

楊姓嚮導今天受訪時指出，被破壞的觀世音菩薩像位處偏僻，沿途沒有攝影機，要抓到肇事者有難度，建議管理單位可以加裝壓克力板保護，或將百年佛像移到山下的遊客中心管理，成立合歡越嶺古道紀念館，統一管理具歷史價值的文物。

太魯閣國家公園管理處指出，經保育巡查員、保七總隊第9大隊員警上山查勘，證實錐麓古道第2隧道內的石雕佛像確實有被塗畫痕跡，現階段先設法復原，並派員加強巡查。

太管處指出，這個約60公分高的石雕佛像是西元1914至1915年間修復錐麓古道期間所留下，距今有超過百年歷史，許多民眾行經佛像都會虔誠膜拜，對於這次遭塗畫的行為深感遺憾也不解，若查獲將依國家公園法公告禁止事項裁罰新台幣3000元。

錐麓古道是合歡越嶺古道的殘存遺跡，全長約10.3公里，因多處路段崩毀，目前僅開放3.1公里，自錐麓吊橋至斷崖駐在所採東進東出，還有乘載量管制，平日每天開放96人、例假日增至156人，須先在入園前1天至30天前網路申請，全票每人200元、半票100元，暑假期間預約時段額滿，是園區熱門步道。