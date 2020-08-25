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台東縣府活化轉運站旅服中心 「東東市」賣在地商品

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營「東東市」，縣長饒慶鈴希望活化場地並提供更豐富的台東旅遊體驗、幫助在地青農與產業。圖／台東縣政府提供
台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營「東東市」，縣長饒慶鈴希望活化場地並提供更豐富的台東旅遊體驗、幫助在地青農與產業。圖／台東縣政府提供

台東轉運站旅遊服務中心長期以來為旅客提供情報與諮詢服務，台東縣政府首度將轉運站空間開放外部廠商經營「東東市」，希望活化場地並提供更豐富的台東旅遊體驗、幫助在地青農與產業，縣長饒慶鈴期許台東在地能有更多元新興的創意產業出現。

饒慶鈴表示，轉運站旅遊服務中心是重要的交通轉運點，連接鐵花新聚落的另一個端點。一直以來，這一塊處於活動式展覽，沒有長期規劃，這次縣府將轉運站開放委外經營，希望打造更多元的服務，未來鄉親及遊客能夠多多光臨「東東市」選購在地優質商品。

「東東市」嚴選台東優秀的生產者，從部落媽媽、返鄉青年、到移居者，選品範疇包含從手作工藝、香草清潔劑到果乾、冰品、米和辣椒醬等等，主要選品標準是品質和設計感都需具基本審美條件，讓旅人可以毫不猶豫就現場吃或帶回家，自用或送禮都相當合宜。

「東東市」嚴選台東優秀的生產者，從部落媽媽、返鄉青年、到移居者，選品範疇包含從手作工藝、香草清潔劑到果乾、冰品、米和辣椒醬等。圖／台東縣政府提供
「東東市」嚴選台東優秀的生產者，從部落媽媽、返鄉青年、到移居者，選品範疇包含從手作工藝、香草清潔劑到果乾、冰品、米和辣椒醬等。圖／台東縣政府提供

台東 饒慶鈴 冰品

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