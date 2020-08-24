準確預測宜蘭冠軍米得主 幸運兒可獲免費吃米一整年

宜蘭嚴選優質米冠軍爭奪戰今年邁入第三年，主辦單位為鼓勵良米參賽，特別把獎金從30萬提高到60萬元，還推出「宜蘭嚴選米養你一整年」，下月5日在丟丟噹廣場舉辦人氣票選時，民眾前往投票並準確預測冠軍米得主，主辦單位會從中抽出一名幸運兒，送出100公斤嚴選優質米，足夠免費吃上一整年。

每年獲選的宜蘭冠軍米在市場非常搶手，去年每公斤拍賣價飆8888元，創下驚人天價。今年承辦競賽的縣農會理事長游文雄指出，第三屆競賽共44位農友報名，從5月起經過一連串考評與篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗不得檢出、SGS的DNA鑑定與稻穀多重分析，最終只有17位農友取得決選資格，競爭激烈。

縣政府與縣農會今天公布入選的17位農友，並宣布進入決賽階段。縣長林姿妙表示，水稻是宜蘭最大宗農作物，全國只有宜蘭是一期稻作，使土地獲得充分休息，所以種出來的宜蘭米特別香Q好吃。

她說，縣府第三年舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，為鼓勵農友踴躍參賽，今年特別把競賽總獎金從30萬元提高至60萬元，其中冠軍獎金由15萬元增加至30萬元，期盼透過重賞將宜蘭米打造成為全國第一好米。

決選賽程分三大項目，首發將於9月5日在丟丟噹廣場舉辦人氣票選，當天將邀請100位民眾現場投票，完成票選者將可獲得一份小禮物；今年不同於以往，當天現場加碼推出「宜蘭嚴選米養你一整年」，民眾當天前往投票並準確預測2020宜蘭嚴選米冠軍得主，將於冠軍產生日由主辦單位抽出1名幸運得主，可免費獲得一整年的嚴選優選米100公斤。