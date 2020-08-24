蘭博光雕秀29日起登場 上演噶瑪蘭公主故事
蘭陽博物館是宜蘭知名建築。為推廣夜間觀光，宜蘭縣政府將從29日起一連3個月以經典傳說「噶瑪蘭公主」故事影片，運用光雕秀投影在蘭博牆面，歡迎前往欣賞。
縣府今天表示，「2020噶瑪蘭公主文創光雕展演活動」為「2020蘭陽越夜越美麗」的夜經濟觀光系列活動之一，將於8月29日至11月30日展開為期3個月的活動。活動期間平日每天晚上7時30分到9時30分，每半小時演出一場宜蘭經典傳說「噶瑪蘭公主」故事影片，屆時影片將運用光雕技巧，搭配唯美音樂，投影在蘭博牆面，讓民眾享受精彩的視覺與聽覺內容。
此外，週五到週日、國定假日，加碼安排舞者在光雕秀前翩翩舞姿，讓民眾感受「噶瑪蘭公主」與「龜將軍」永恆不渝的愛情故事。
蘭陽博物館位於宜蘭頭城烏石漁港舊址旁，民國99年10月正式對外營運，它的外形如頭城北關海邊常見的單面山礁岩景觀，造型獨特，館外還可欣賞漁港舊址，遠眺龜山島及太平洋，是宜蘭知名的建築地標。
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