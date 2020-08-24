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台東49-1縣道通車不到1年已3亡27傷 饒慶鈴：務必改善

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣49-1縣道自今年1月19日通車至今，未滿一年，事故頻傳，已有3人死亡、27人輕重傷。記者羅紹平／攝影
台東縣49-1縣道自今年1月19日通車至今，未滿一年，事故頻傳，已有3人死亡、27人輕重傷。記者羅紹平／攝影

台東縣49-1縣道自今年1月19日通車至今，未滿一年，事故頻傳，已有3人死亡、27人輕重傷，台東縣長饒慶鈴今天下午3點半主持全縣道路交通安全聯

席會報，聽取台東縣警局交通隊簡報改善方案，饒慶鈴要求務必盡速落實改善方案，讓民眾有條安全的道路。

台東縣政府鑑於台東市綠色隧道路段，每逢假期易發生交通壅塞的情形，為提升台東市聯外道路的交通品質，於 103年開始計畫推動太平溪路堤共構新建工程，並於 109 年 1 月19 日完成建置東 49-1 線道並竣工通車，開車後確實達到分流車潮並紓解交通壅塞的作用，但也車禍頻傳。

台東縣警局交通隊表示，東49-1通車至今已發生交通事故 25 件，造成3人死亡、27人輕重傷，其中自撞、追撞事故計11件，路口以側撞、路口交岔撞共計12件較多，研判事故肇因與駕駛人車速過快、路口未禮讓有高度關聯性。其中事故熱點在南王橋與東49-1縣道交叉的十字路口，發生事故10件，造成 1人死亡，12人輕重傷最多。

縣警局交通隊表示，依學者專家建議，未來除運用科技執法或增加見警率，約制駕駛人依速限行駛並注意車前狀態；加裝爆閃燈、24小時全時段號誌強化速度管理及路口停讓等安全用路行為，針對南王橋路口將採取東測與北側路口減小、槽化線移除讓車道道變寬且改為混合車道、停止線後設機車停等區、該路段軟質回覆式導桿太過密集形同一道矮牆遮蔽視線，軟質回覆式導桿將部分利除減半，達到降低事故發生率。

台東縣長饒慶鈴（紅衣者）要求縣警局交隊務必盡速落實東49-1縣道改善方案，讓民眾有條安全的道路。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴（紅衣者）要求縣警局交隊務必盡速落實東49-1縣道改善方案，讓民眾有條安全的道路。記者羅紹平／攝影

事故 台東 饒慶鈴

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