台東49-1縣道通車不到1年已3亡27傷 饒慶鈴：務必改善

台東縣49-1縣道自今年1月19日通車至今，未滿一年，事故頻傳，已有3人死亡、27人輕重傷，台東縣長饒慶鈴今天下午3點半主持全縣道路交通安全聯

席會報，聽取台東縣警局交通隊簡報改善方案，饒慶鈴要求務必盡速落實改善方案，讓民眾有條安全的道路。

台東縣政府鑑於台東市綠色隧道路段，每逢假期易發生交通壅塞的情形，為提升台東市聯外道路的交通品質，於 103年開始計畫推動太平溪路堤共構新建工程，並於 109 年 1 月19 日完成建置東 49-1 線道並竣工通車，開車後確實達到分流車潮並紓解交通壅塞的作用，但也車禍頻傳。

台東縣警局交通隊表示，東49-1通車至今已發生交通事故 25 件，造成3人死亡、27人輕重傷，其中自撞、追撞事故計11件，路口以側撞、路口交岔撞共計12件較多，研判事故肇因與駕駛人車速過快、路口未禮讓有高度關聯性。其中事故熱點在南王橋與東49-1縣道交叉的十字路口，發生事故10件，造成 1人死亡，12人輕重傷最多。