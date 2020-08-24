快訊

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為綠島永續觀光 東縣環保局推油水截留器防汙水入海

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣環保局近來鼓勵綠島的餐飲、旅宿業者，裝設油水截留器，減少油汙排入海洋。記者羅紹平／翻攝
台東縣環保局近來鼓勵綠島的餐飲、旅宿業者，裝設油水截留器，減少油汙排入海洋。記者羅紹平／翻攝

因應綠島近年來觀光蓬勃發展，今年暑假因疫情解封遊客暴量，根據東管處統計資料顯示，今年至8月23日止登島遊客人數23萬2689，因海洋資源就是綠島的觀光命根，縣府環保局近來鼓勵島上餐飲、旅宿業裝設油水截留器，減少油脂排入水溝再進入海洋，回收生活汙水可作為洗廁等用水。

縣環保局長郭建成說，綠島現有15家大型的旅宿及餐飲業者，環保局今年提報計畫向環保署爭取補助採購相關設施，由縣府安裝，當地旅宿、餐飲業負責清潔維護設施，已有3家餐飲業者安裝， 裝置率為2成。

郭建成說，明年環保局會再努力爭取經費，因一套設備約3萬元，價格不高，也呼籲業者主動裝置，期待全島餐飲、旅宿業裝置率能達百分百，為綠島永續觀光共同努力。

縣環保局表示，大量遊客製造的生活汙水驚人，未經妥善處理，排入海中將造成綠島珊瑚礁等海洋生態環境的破壞。縣政府除已在綠島中南寮設置汙水自然淨化設施，每日約處理200噸民眾所產生的生活汙水，近日來也積極鼓勵宣導島上餐飲、旅宿業者裝設油水截留器，減少油脂排入水溝進入海洋，經處理後的生活汙水可回收再利用，作為沖洗廁所等用水 。

綠島 餐飲業 珊瑚

延伸閱讀

內溝溪抓偷排 北市首設移動監測設備

中市民間垃圾清運漲價 57件檢舉只罰2件

旅遊潮 台東6、7月垃圾爆量

女子綠島浮潛後昏迷 後送台東急救恢復心跳

相關新聞

台東49-1縣道通車不到1年已3亡27傷 饒慶鈴：務必改善

台東縣49-1縣道自今年1月19日通車至今，未滿一年，事故頻傳，已有3人死亡、27人輕重傷，台東縣長饒慶鈴今天下午3點半...

為綠島永續觀光 東縣環保局推油水截留器防汙水入海

因應綠島近年來觀光蓬勃發展，今年暑假因疫情解封遊客暴量，根據東管處統計資料顯示，今年至8月23日止登島遊客人數23萬26...

花蓮夏戀嘉年華明起開唱 實聯制抽獎券疫調

「2020花蓮夏戀嘉年華」明天登場，一連5天晚間7點在東大門廣場開唱，邀請包括蕭敬騰領軍的獅子LION、王心凌、林宥嘉及...

作伙來基桃 林右昌、鄭文燦合體

桃園市長鄭文燦昨天率團到基隆市和平島，與基隆市長林右昌一起行銷兩地觀光旅遊，串連和平島到大溪和平老街，大家「作伙來『基桃...

旅遊潮 台東6、7月垃圾爆量

暑假旅遊旺季，台東縣成民眾旅遊首選之一，人潮帶來驚人垃圾，環保局統計6、7月的垃圾量有6300多公噸，比去年同期增加50...

農糧署推雜糧種植 助小農加工「自產自銷」

農委會農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，販售在地雜糧農產品。農糧署長胡忠一表示，雜糧每年進口800萬噸，為提升...

宜蘭祖父母節照片徵文 首獎有洋蔥

每年8月第4個周日為「祖父母節」，宜蘭鼓勵三代同堂並營造幸福家庭氛圍，昨天頒獎表揚祖孫照片徵文得獎作品，首獎「阿公秀秀」...

更上一層樓？ 林右昌：現在心態1天當3天用把市政做好

民進黨中生代接班梯隊桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌今天會面，相互打台兩地觀光旅遊。媒體詢問更上一層樓話題，鄭說「有現在才...

串連和平島、大溪和平老街 林右昌、鄭文燦合體比愛心

桃園市長鄭文燦今天率團到基隆市和平島，與基隆市長林右昌一起行銷兩地觀光旅遊，串連和平島到大溪和平老街，大家「作伙來『基桃...

軌道建設競合爭議 林右昌：支持中央邀北北基坐下談

基隆輕軌興建衍生台鐵基隆站「廢站」爭議，交通部長林佳龍今天拋出成立「軌道路網政策溝通平台」做整體規畫。基隆市長林右昌回應...

農糧署輔導光豐小農店鋪 推動國產雜糧種植面積

農委會農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，販售在地雜糧農產品。農糧署長胡忠一表示，雜糧每年都要進口800萬噸，為...

宜蘭祖父母節照片徵文首獎「未來我們天堂見」有洋蔥

每年8月的第四個星期日是「祖父母節」，宜蘭鼓勵三代同堂並營造幸福家庭氛圍，今天頒獎表揚祖孫照片徵文得獎作品，首獎「阿公秀...

熱門新聞

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法

新北富基漁港碼頭化身伸展台 伊林模特兒月底走秀

獨／新北推Moovo 公司創辦人是王金平女婿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。