為綠島永續觀光 東縣環保局推油水截留器防汙水入海

因應綠島近年來觀光蓬勃發展，今年暑假因疫情解封遊客暴量，根據東管處統計資料顯示，今年至8月23日止登島遊客人數23萬2689，因海洋資源就是綠島的觀光命根，縣府環保局近來鼓勵島上餐飲、旅宿業裝設油水截留器，減少油脂排入水溝再進入海洋，回收生活汙水可作為洗廁等用水。

縣環保局長郭建成說，綠島現有15家大型的旅宿及餐飲業者，環保局今年提報計畫向環保署爭取補助採購相關設施，由縣府安裝，當地旅宿、餐飲業負責清潔維護設施，已有3家餐飲業者安裝， 裝置率為2成。

郭建成說，明年環保局會再努力爭取經費，因一套設備約3萬元，價格不高，也呼籲業者主動裝置，期待全島餐飲、旅宿業裝置率能達百分百，為綠島永續觀光共同努力。

縣環保局表示，大量遊客製造的生活汙水驚人，未經妥善處理，排入海中將造成綠島珊瑚礁等海洋生態環境的破壞。縣政府除已在綠島中南寮設置汙水自然淨化設施，每日約處理200噸民眾所產生的生活汙水，近日來也積極鼓勵宣導島上餐飲、旅宿業者裝設油水截留器，減少油脂排入水溝進入海洋，經處理後的生活汙水可回收再利用，作為沖洗廁所等用水 。