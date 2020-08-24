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另種幸福 台東故事館廠商預計9月底進駐

中央社 / 台東24日電

原誠品書局撤店後，「台東故事館」委託經營管理案，經3次公告及評選，由左岸生活設計有限公司得標，權利金總額317萬8330元，預計9月底前後進駐，希望帶給台東人另種幸福。

這項委託經營管理案，管理期間自今年9月起，計9年10個月。對於左岸生活設計得標，縣府文化處長鍾青柏表示，主要是台東故事館是歷史建築，左岸母公司力譔堂整合行銷有限公司在西部有古蹟及歷史建築空間營運管理豐富經驗。

此外，左岸生活設計對台東故事館有良好規劃，除延續原先藝文空間氛圍外，另有新穎經營理念，且更強調台東地方特色，符合縣長饒慶鈴對縣民承諾「下一個接棒台東故事館的經營團隊，一定會守住文化，創造新機，帶給台東人另一種的幸福。」左岸提出經營計畫除書店外，也將延續該館每年至少舉辦75場藝文活動傳統。

文化處藝文推廣科表示，此外多功能展演廳將有頂級音響公司進駐；親子共讀區將滿足親子家庭休閒閱讀需求；藝術創意教室規劃則將提供與都會地區同步的藝文學習空間；閒置的原「星巴克」咖啡空間也將有令人驚喜餐飲商家進駐。

另外，全館書店都是免費閱讀，若落座長期閱讀則有120元的最低消費，120元可以抵飲料，或折抵50元買本喜歡的書。

在7月底完成令人驚豔的「何必巴黎，只要台東─2020台東文創多媒材展覽」後，縣府對台東故事館進行維護與整理，將於近日點交給左岸生活設計，預計9月底或10月初，民眾將重新享有屬於台東人的台東故事館。

台東 歷史建築

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