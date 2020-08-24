花蓮吉安宜居人口成長 擬增39鄰提高行政效率

花蓮吉安鄉曾被評為台灣最適合退休居住的幸福小鎮，近來遷入人口數持續成長，部分鄰長因業務量龐大頻喊吃不消，鄉公所經考量，計畫整編村鄰後將新增39個鄰，提高行政效率。

吉安為全國人口數最多的鄉，根據戶政資料，109年7月底有3萬2642戶，戶籍人口約8萬3685人。吉安鄉公所日前邀集花蓮縣政府民政處、吉安鄉戶政事務所等單位召開村鄰整編審查會，將調整村鄰範圍，在原本的18村、528鄰中將新增39鄰，受影響的4259戶預計配合中央身分證換發期程更改。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉內都市機能與人文涵養提升，帶來鄉內人口正成長，未來發展前景可期，現階段積極為吉安鄉打造宜居安全環境、擘劃中長程執行藍圖、更要為吉安鄉成長至10萬人口數預作準備。

花蓮縣109年7月底人口數約32萬5000多人，縣內13鄉鎮中，吉安鄉人口數僅次於花蓮市的10萬2000多人；人口數最少的是豐濱鄉，僅4390人。

豐濱鄉倚海岸山脈、另一側臨太平洋，位居花蓮縣東南方，多年來人口幾乎呈現負成長。鄉內以阿美族、噶瑪蘭和撒奇萊雅族社群部落為主，共15個部落，5個村、75鄰。

豐濱鄉長江莉婷受訪指出，最主要因交通不便，加上就業機會少，造成人口外流；鄉內55歲以上長者超過40%，由於近來新設立多個文健站，有照服員需求而給了年輕人工作機會，希望未來能推出各式計畫，讓人口能回流。