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花蓮夏戀嘉年華明起開唱 實聯制抽獎券疫調
「2020花蓮夏戀嘉年華」明天登場，一連5天晚間7點在東大門廣場開唱，邀請包括蕭敬騰領軍的獅子LION、王心凌、林宥嘉及徐佳瑩等人登台。不過近日疫情有逐漸提升趨勢，花蓮縣政府表示，這次僅開放4個出入口，除了量體溫，還會利用實聯制抽獎券登記入場民眾資料，並鼓勵大家戴口罩，避免疫情擴散。
花蓮縣府表示，今年夏戀嘉年華在8月25日至29日舉辦，有超過40組藝人登場，每天更祭出「雙壓軸」讓大家聽個過癮，預計有上千人入場欣賞表演。由於疫情警報尚未完全解除，這次會場不採開放形式，而是圍起來僅開放4個出入口，第3號出入口下午3點開放，其餘1、2、4號出入口6點開放，並在每個出入口利用紅外線熱像儀量測體溫。
至於戴口罩部分，縣府觀光處副處長張志翔說，夏戀嘉年華屬於大型活動，現場觀眾難以維持室外1公尺以上社交距離，因此配合中央政策，鼓勵民眾戴口罩，保護自己也保護他人。活動期間抽獎券下午3點開始發放，民眾需寫上姓名和電話，配合疫調使用，並由主持人每天抽出3位幸運兒。
縣府指出，為紓解活動期間人潮，晚間5時至11時將會進行交通管制，管制路線包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、花蓮市重慶路（中山路至光復街）、花蓮市軒轅路（復興街至中山路）、花蓮市福町路（福建街至重慶路）、花蓮市花崗街（五權街至中山路）、花蓮市廣東街（光復街至福町路）。
管制期間用路人請繞道行駛花蓮市中華路、自由街、五權街、北濱外環道與福建街。開車參加演唱會的民眾，可將車停至花崗山停車場、太平洋公園停車場及自由街、北濱街、五權街路旁，再步行至會場欣賞精彩的表演。台鐵也配合活動加開自強號列車，包括8月27日花蓮=樹林5221次、8月28、29日樹林=花蓮5204次、8月29日花蓮=樹林5201次。
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