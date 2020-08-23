更上一層樓？ 林右昌：現在心態1天當3天用把市政做好

民進黨中生代接班梯隊桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌今天會面，相互打台兩地觀光旅遊。媒體詢問更上一層樓話題，鄭說「有現在才有未來」，林稱「現在每過一天都少一天」，兩人都說最重要的是把市政做好。

鄭文燦可能組閣，甚至2024年角逐大位，都曾成為媒體報導題材。林右昌將入閣消息，也在地方流傳。兩人今天會面，未來動向受關注。

林右昌說，現在最重要的就是把市長的工作做好，實現對市民的承諾，讓基隆進步改變，是他心裡面最大期待跟願望。

林右昌表示，他現在的心態是每過一天都少一天，所以把一天當成三天在用，至於政治上的傳聞或大家的討論，都不在他的考量裡面，也不是現在最重要的事情。

鄭文燦指「有現在才有未來」，每一個市長都應該要把眼前的工作、未來的規劃都要做好，林和他都一樣，對於城市是有責任感的。