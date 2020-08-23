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串連和平島、大溪和平老街 林右昌、鄭文燦合體比愛心

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（右四）和桃園市長鄭文燦（左五）今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右四）和桃園市長鄭文燦（左五）今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影

桃園市長鄭文燦今天率團到基隆市和平島，與基隆市長林右昌一起行銷兩地觀光旅遊，串連和平島到大溪和平老街，大家「作伙來『基桃』」。農曆七夕情人節快到了，兩人以基隆嶼為背景比出愛心手勢合照，祝賀民眾情人節快樂。

迎接防疫新生活，各地力推國內安心旅遊。屏東縣長潘孟安6月間到基隆與林右昌合體，台灣頭和台灣尾合作搶供振興3倍券國旅商機。鄭文燦今天也到基隆與林會合，因為基隆有和平島，桃園大溪有和平老街，共同行銷。

鄭文燦和林右昌在和平島公園雷達站咖啡樓頂平台會面，從高處飽覽野柳岬、基隆嶼到鼻頭角的無敵海景。兩人互贈特產、禮品後，沿著環山步道走到天使向海步道，再前往遊客中心欣賞如大自然傑作的地質景觀。

鄭文燦說，基隆和平島有歷史、有文化，台灣人一生都應該要來走一趟。基隆的和平島是台灣歷史的重要起點，還有廟口小吃、港區旅遊及進行中的中元祭等，確實是國旅亮點。大溪和平老街是河港，與基隆海港有異曲同工之妙，希望桃園與基隆攜手合作，一起帶動兩地的旅遊。

林右昌指出，把基隆和平島跟大溪和平老街景點串接起來很有創意，基隆最近就有15批里鄰長參訪活動，選擇到大溪和平老街。他過去就讀景觀系跟城鄉所，對古蹟跟老街情有獨鍾，認為到大溪老街走走看看，是國旅觀光旅遊的最佳選擇。

基隆市長林右昌（右）和桃園市長鄭文燦今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和桃園市長鄭文燦今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和桃園市長鄭文燦今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（右）和桃園市長鄭文燦今天在和平島，一起行銷基隆、桃園兩地旅遊觀光。記者邱瑞杰／攝影

基隆嶼 大溪老街 和平島

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