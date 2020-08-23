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農糧署輔導光豐小農店鋪 推動國產雜糧種植面積

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
農糧署長胡忠一伉儷試喝有機黃豆磨成的豆漿，推廣國產雜糧。記者王思慧／攝影
農糧署長胡忠一伉儷試喝有機黃豆磨成的豆漿，推廣國產雜糧。記者王思慧／攝影

農委會農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，販售在地雜糧農產品。農糧署長胡忠一表示，雜糧每年都要進口800萬噸，為提升國產雜糧進口替代率，推動東部種植雜糧，去年種植面積已達3682公頃，主打新鮮、非基改、碳足跡少及可追溯等特色，再輔導做成加工品，農友可自產自銷，進而出口至其他國家。

胡忠一說，台灣水稻每年過剩3萬公頃，相較之下雜糧每年卻要進口800萬噸，國產雜糧佔不到6%，因此輔導部分農民改種雜糧，其中以光復鄉有600多公頃，其優勢包括新鮮、非基改、食物里程最短、碳足跡少，更可追溯產地來源，消費者可吃得安心。

至於要如何提高附加價值行銷，胡忠一指出，主要是輔導協助製成加工品，透過小農店舖，農民可從生產開發多元性加工產品，再到行銷販售，結合六級產業農業觀光，不但農友可確保收益，消費者也能吃得安心。將持續推廣東部雜糧到西部地區，甚至外銷到美國、日本等國家，希望能逐年增加雜糧種植面積。

光豐農會成立光豐小農店鋪，以販售有機、產銷履歷的雜糧產品，包括有機大豆現磨的豆漿、豆腐乳、黑金茶，更利用黃豆、樹豆及紅糯米等原料，開發紅糯米將由及樹豆乖乖零食。

在花蓮光復鄉種8公頃雜糧的農友柯春伎說，目前種植作物包括有機黃豆、黑豆、樹豆等，很高興農糧署長初步同意要幫忙外銷美國及日本。她認為，若要自產自銷，生產與銷售的數量一定要取得平衡，現在農活都盡量找部落的長輩幫忙，一次約要100名人力，除了讓長輩可賺點錢增加自信心，同時解決偏鄉農業缺工的問題。

另外，胡忠一提及，國內稻米等主食年產量將近90萬公噸，已達3倍的安全存量，往年供應友邦約2萬多公噸，今年會再增加3600公噸援助邦交國，援外稻米總量將超過3萬公噸。

農糧署長胡忠一（右）試吃農友柯春伎的豆製加工品，讚譽有加，初步同意要幫忙外銷美日。記者王思慧／攝影
農糧署長胡忠一（右）試吃農友柯春伎的豆製加工品，讚譽有加，初步同意要幫忙外銷美日。記者王思慧／攝影
農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，販售在地雜糧農產品。記者王思慧／攝影
農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，販售在地雜糧農產品。記者王思慧／攝影
農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，讓農友能自產自銷。記者王思慧／攝影
農糧署輔導花蓮光豐農會開設「光豐小農店鋪」，讓農友能自產自銷。記者王思慧／攝影

農糧署 農民 日本

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