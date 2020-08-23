宜蘭祖父母節照片徵文首獎「未來我們天堂見」有洋蔥

每年8月的第四個星期日是「祖父母節」，宜蘭鼓勵三代同堂並營造幸福家庭氛圍，今天頒獎表揚祖孫照片徵文得獎作品，首獎「阿公秀秀」是一對孫子女親吻阿公的鏡頭，照片故事訴說一位癌末阿公疼愛晚輩，在小孩親吻她時眼神綻放光芒，可惜阿公去年11月往生，讓人唏噓。

縣政府教育處舉辦「祖孫溫馨好時光」照片徵文比賽，從近60件入選作品中選出特優及優等各3名，今天在祖父母節慶祝活動中接受表揚。縣長林姿妙不禁想到以前與公婆相處情景，她20幾歲結婚， 婚後育有4子，平常要工作且要幫忙丈夫跑選民服務，公婆都會協助她照顧孩子，使其無後顧之憂；她舉例在洗澡時，婆婆甚至要她趕快把換下來要洗的衣服，交給婆婆洗，三代同堂的點點滴滴到現在都讓她感念在心。

表揚特優首獎作品「阿公秀秀」是林亞蓁懷念已逝去的父親，父親肝癌末期治療5年多，直到去年放棄治療堅持在家老去，每天赤腳在家裡走來走去，兩個小孩天真問：阿公的臉為什麼好黑好黃？林告訴小孩，阿公生病了。小孩就去拍拍阿公的背說「阿公秀秀」，親吻阿公的臉龐，林亞蓁說，突然看到父親原本黯淡的眼神中，綻放溫暖幸福的光芒與微笑，卻又是讓人笑中帶淚。

得獎照片是去年秋冬之際拍攝，過沒多久林父就在去年11月走了。林亞蓁今天帶著二個孩子接受表揚，臉上似乎沒太多喜悅笑容，她說，看著這張照片，想到兩個小孩喜歡坐在父親的肩上，聲音笑得響亮，彷彿還只是昨日的事，她想起父親在她小時候，也是這般寵愛著她，父親雖然走了，但謝謝你給我的愛，還有孫子的愛，「未來我們天堂見」。

「未來我們天堂見」這句，讓評審紅了眼眶，林姿妙說，每張照片的背後都有感人故事，像是另一件特優獎「家香味」，照片中的奶奶林富美把拿手的「西魯肉」料理好手藝，傳承給孫子，教導的整個過程沒有食譜，只有不斷試煉才能傳承好美味，也是一種無法複製家的味道，奶奶對於孫子的愛與期許。

其它得獎作品有特優獎「四代同堂的百年」，高齡93歲阿祖與7歲的曾孫，倆人加起來剛好是100歲，躺在客廳逗趣的玩耍；優等獎「背後的風景2013」孫子幫外婆搥背的午後時光，「和奶奶的織布時光」展現外婆傳承縫紉的好手藝，「細數歲月痕跡與美好印記」是小孫女向阿公撒嬌，阿嬤笑得開懷，生命中美好的印記。