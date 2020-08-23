聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆義民祭小朋友神豬黏土DIY秀創意 林右昌頒獎考客語
基隆市客家鄉親今天舉辦義民節祭祀大典，傳承忠義精神，祭拜的神豬以500斤糯米製作。基隆市長林右昌頒獎給親子DIY活動得獎小朋友，指看到越來越多小朋友參與義民節，而不只是長輩，大家一起把客語和客家人硬頸、義氣文化傳承下去，是很好的現象。
基隆市客家民俗義民嘉年華今年以「發揮愛心，關懷弱勢」為主軸，設置「平安米祈福區」，推廣義民爺大愛精神，活動後會將募集的白米分裝成小包裝平安米，捐助弱勢團體。
基市府客家事務委員會主委劉邦常說，昨天先辦親子創意神豬黏土DIY活動，安排親子互動。今天在文化中心廣場舉行義民祭，先由客家郷親挑擔遶行市府一周，再前往慶安宮並沿市區街道行走，表達對義民節的敬意。
林右昌受邀擔懺義民祭主祭，向義民爺上香祝禱，並頒獎給參加親子創意神豬黏土DIY活動獲獎的小朋友。
林右昌表示，基隆雖然不是客鄉，不過還是有很多客家鄉親本著硬頸、義氣的精神，在各行各業有很好的發展，對社會有非常大的貢獻。我們希望把客家的文化，最重要是客家語言能夠傳承下去，很高興看到每年有越來越多的小朋友參與，而不只是長輩，這是很好的現象。
林右昌說，每年頒獎的時候他都會問得獎的小朋友會不會講客語，並要他們在台上用客語問候鄉親。文化傳承就是把語言和硬頸、義氣精神，一代一代綿延下去，這是客家鄉親共同的期待，也是中央客委會一貫的政策目標跟宗旨。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言