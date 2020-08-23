黨務走進日常 民進黨東縣黨部今晚結合夜市辦活動

民進黨台東縣黨部就在四維路上，四維路每逢周日就有夜市，人潮聚集，但黨部卻因非上班時間沒有開放，台東立委劉櫂豪今年5月底接任主委後，他認為應善用黨部的地理優勢，讓黨務走進民眾日常，今天晚上將試辦「星光黨部」活動，讓逛夜市民眾按摩紓壓、玩桌遊放鬆心情。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，為讓黨部運作更具有創意，在大家創意激盪下，認為位於四維夜市旁的縣黨部，應發揮地理優勢，走入基層，決定在今天晚上6時半至9時，辦理「星光黨部」活動，縣黨部將準備兩個攤位，包括按摩師李金文提供按摩為大家舒活筋骨、桌遊活動讓民眾放鬆心情。

簡維國執行長說，今晚的星光黨部活動，民眾只要到黨部走走，就會送小朋友最喜歡的氣球，逛夜市的朋友若拍下逛夜市的快樂時光照片3張，並跟黨部的攤位合照，3+1上傳臉書打卡，還可獲贈精美小禮物，數量有限。