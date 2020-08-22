閉門座談開砲 柯文哲：基隆輕軌不是議會吵架就可解決

基隆輕軌進入綜合規畫階段，基隆人憂心輕軌營運後，台鐵恐不進到基隆市區，引發爭議，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今晚在基隆舉行閉門座談，柯文哲說，這是首都生活圈的問題，不是基隆市議會吵架就可以解決的問題，交通部必須出面整合，柯並質疑，基隆輕軌到底是要解決基隆的交通問題還是土地問題。

立委邱臣遠今天下午在基隆市成立總服務處，隨後晚間召開基隆交通建設發展座談會，柯文哲、民眾黨秘書長謝立功、海洋大學河海工程系教授黃文吉、基隆市三民里里長許超勝等，及在地市民代表，就基隆市聯外交通之建議、輕軌與台鐵的優劣比較和基隆未來市政及交通發展等議題交換意見與想法。

柯文哲說，攸關基隆交通的軌道運輸，除了基隆輕軌以外，還有北宜直鐵、北宜高鐵、汐止民生線、台鐵優化、國道五號、板南線延伸以及信義線延伸等八條交通路線，「不可能八條路線一起蓋」，基隆河谷廊帶的交通問題必須要由交通部出面整合、解決，大家一起來談，這是都市計畫的問題，不是交通問題。

邱臣遠表示，基隆的交通問題並非輕軌、台鐵的選擇題，必須從更上位的角度、北北基首都圈的格局來看基隆未來的發展，才會有更符合在地需求的交通建設。