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海風盛宴晚間基隆101高地登場 在地美食佐無敵海景

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供
海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供

今年已邁入第3年的「基隆潮境海灣節」，今晚在基隆101高地舉辦「海風盛宴」，以基隆特色美食佐以最美無敵海景，市長林右昌特別到場與大家舉杯同歡，期許呈現出基隆海洋城市特有的風情跟品味。

市府產業發展處表示，今晚海風盛宴的美食菜單，由基隆在地店家「暖暖的」林聖皓以及「食考房」張正忠精心設計，從前菜到主餐，主廚運用諸多巧思將基隆的海鮮、蔬果融於料理之中，無論是在地出品的小卷、胭脂蝦等海味，或是基隆鮮摘的綠竹筍、樹梅醬，都在海風盛宴的餐桌上吃得到。

市府在101高地營造充滿浪漫氛圍的用餐空間，點點燭火隨著海風搖曳，賓客落座在夜空下，在身邊有情人或是至親好友的陪伴之下，能夠盡情欣賞望幽谷的美景。民眾說，可以一面迎風遠眺基隆嶼，一面品嘗專屬基隆的美食佳餚，真的很棒。

基隆潮境海灣節活動1波接1波，潮生態「潮境 I See You 海底影像」票選活動（http://sc.piee.pw/UNLBX）現正熱烈展開中，邀請大家一起來選出基隆海域最美的海底風景，更多「2020基隆潮境海灣節」活動資訊請上官網（www.chaojingbay.com.tw）或上網搜尋「基隆潮境海灣節」查詢。

海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供
海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供
海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供
海風盛宴晚間基隆101高地登場，在地美食佐無敵海景。圖／基隆市政府提供

基隆嶼 高地

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