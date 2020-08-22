基隆中元普度外國好兄弟 祭品有紅酒、法國麵包加音樂

基隆市今天有一場特別的中元普度，祭品與一般的普度不同，有紅酒還有法國麵包， 法國在台協會主任公孫孟也來參加，這是在清法戰爭紀念園區的普度祭典。

普度祭典文化局長陳靜萍、議員張顥瀚等及不少地方人士出席，陳靜萍代表基市府擔任主祭官。公孫孟感謝基隆市政府維護法國公墓，並向社區居民表達謝意。

文化局指出，自2005年開始由地方自發性發起的活動，在每年農曆7月4日的鷄籠中元祭裡，市定古蹟清法戰爭紀念園區（俗稱法國公墓）會舉辦一場為了普度「外國人」祭祀法會。這些外國人，就來自於1884年基隆發生的清法戰爭，那些來不及上船橫渡海洋，戰死異鄉的法國人。

文化局說，延續鷄籠中元祭悲天憫人的精神，有情有義不分彼此，這場異國靈情的普度儀式，帶著戰爭歷史的文化痕跡，近幾年來也成為鷄籠中元祭的另類焦點。