基隆童軍暨生態遊學中心開幕 林右昌讚賞成果

基隆市政府經過多年努力，今天宣布基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」（LAPOPO）正式開幕，基隆市長林右昌對於改造成果讚不絕口，肯定相關單位這幾年的努力和付出。

林右昌在開幕典禮指出，童軍中心從他就任第一任市長之初的「荒煙蔓草」，好不容易打造成為可以說是北台灣最好的親子露營空間，市府教育處等相關單位的努力功不可沒。

他說，現在的「拉波波村」除了可以動手搭帳棚，也可以直接住進已搭好的舒適帳棚，不管是家庭或公司團體，都是非常好的選擇。

基隆市政府今天並與基隆市童軍團體舉辦「祖孫童樂趣」祖孫童軍闖關活動，有50組家庭、約200名親子共襄盛舉，儘管風雨攪局，但現場歡笑聲不斷，充滿活力，現場除了還原經典的推大鐵圈、踩高蹺等遊戲，還帶來爺奶九宮格、手腳不一樣等簡單新穎的團康遊戲。

市府表示，園區內除擁有優美的露營住宿區，還有占地廣大的草坪可供野餐，非常適合攜家帶眷前來遊玩親近大自然，「拉波波村」未來將規劃一系列活動及互動遊戲讓入園民眾參與，基隆市民更享有入園票價7折優惠。