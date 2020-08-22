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颱風海警花蓮陣雨不斷 景點仍有出遊人潮

中央社 / 花蓮縣22日電

颱風巴威海上颱風警報已發布，花蓮今天陣雨不斷，但雨勢不大，縣府暑期活動大多照常舉行，七星潭賞星活動因雨取消，雖天氣不好，但熱門景點仍出現滿滿人潮。

中央氣象局上午發布第8號輕度颱風巴威海上颱風警報，受颱風外圍環流影響，氣象局下午對包括花蓮縣等13縣市發布大雨特報。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，颱風巴威路徑持續往台灣北北東方向移動，因外圍環流影響，花蓮沿海有長浪出現，海巡人員針對沿岸警戒區域拉設封鎖線，七星潭、鹽寮及石梯坪等易觀浪熱點，則派員機動性勸離。

花蓮縣政府傍晚指出，七星潭賞星導覽活動，因颱風攪局，今晚活動取消；鯉魚潭紅面鴨FUN暑假系列活動，水上百老匯跟水舞目前正常演出，若晚間雨勢變大，會機動性更改表演項目；原住民族聯合豐年節活動今晚風雨無阻照常舉行。

另外，免費開放的戲水景點，知卡宣森林親水公園暑期水上樂園，將視情況宣布是否休園，開放期間若遇下雨及連續打雷狀況，會廣播請民眾上岸。

花蓮整天雖陣雨不斷，但雨勢不是太大，熱門景點包括新天堂樂園及立川漁場等景點，仍有滿滿出遊人潮。從板橋前來員工旅遊的胡姓民眾說，行程2個月前就安排好，原本安排要到海邊玩水，只能臨時取消，改待在飯店周邊附近旅遊，感受花蓮的慢活。

颱風 海巡署 氣象局

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