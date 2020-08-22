原民會兌現承諾 張惠妹故鄉多功能文化廣場落成

去年行政院長蘇貞昌到台東縣卑南鄉泰安村女歌手張惠妹的故鄉視察，允諾補助興建多功能文化廣場，今天原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod主持啟用典禮。

卑南鄉長鄉長許文獻開心地說，去年他宣布這項工程時，阿妹還要族人錄影存證，如今證明不是「芭樂票」。

上午在夷將‧拔路兒Icyang．Parod、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、立法委員陳瑩和劉櫂豪、卑南鄉長許文獻共同主持下，大巴六九部落文化廣場正式啟用。

夷將‧拔路兒表示，去年3月1日陪同蘇貞昌訪視大巴六九部落聚會所預定地時，蘇貞昌特別關心整體廣場設施的改善，請國發會與原民會給予卑南鄉公所必要的協助，共補助新台幣3800萬元工程經費。

包括興建具備射箭場功能的聚會所、公共廁所、停車場、休憩區、景觀綠化及入口文化意象等設施，打造成為部落文化廣場園區，在卑南鄉公所的努力執行與台東縣政府的協助下，今天順利完工啟用。

夷將‧拔路兒表示，原民會於105年至109年期間總計補助台東縣政府34億4000萬元，推動包括原住民族教育文化、社會福利、經濟發展、部落公共設施的改善及各項基本設施維持等項目，並將繼續挹注經費與資源在原住民族各項政策與計畫方面，打造族人安全、美麗的家園。

許文獻表示，他去年參加張惠妹新居落成時，向在場鄉親宣布，將斥資3800萬元整建張惠妹故鄉的多功能文化廣場，當時阿妹擔心是「芭樂票」，還要求族人錄影存證，如今承諾都已達標，並不是「芭樂票」。