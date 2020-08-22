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原民會兌現承諾 張惠妹故鄉多功能文化廣場落成

中央社 / 台東縣22日電

去年行政院蘇貞昌台東縣卑南鄉泰安村女歌手張惠妹的故鄉視察，允諾補助興建多功能文化廣場，今天原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod主持啟用典禮。

卑南鄉長鄉長許文獻開心地說，去年他宣布這項工程時，阿妹還要族人錄影存證，如今證明不是「芭樂票」。

上午在夷將‧拔路兒Icyang．Parod、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、立法委員陳瑩和劉櫂豪、卑南鄉長許文獻共同主持下，大巴六九部落文化廣場正式啟用。

夷將‧拔路兒表示，去年3月1日陪同蘇貞昌訪視大巴六九部落聚會所預定地時，蘇貞昌特別關心整體廣場設施的改善，請國發會與原民會給予卑南鄉公所必要的協助，共補助新台幣3800萬元工程經費。

包括興建具備射箭場功能的聚會所、公共廁所、停車場、休憩區、景觀綠化及入口文化意象等設施，打造成為部落文化廣場園區，在卑南鄉公所的努力執行與台東縣政府的協助下，今天順利完工啟用。

夷將‧拔路兒表示，原民會於105年至109年期間總計補助台東縣政府34億4000萬元，推動包括原住民族教育文化、社會福利、經濟發展、部落公共設施的改善及各項基本設施維持等項目，並將繼續挹注經費與資源在原住民族各項政策與計畫方面，打造族人安全、美麗的家園。

許文獻表示，他去年參加張惠妹新居落成時，向在場鄉親宣布，將斥資3800萬元整建張惠妹故鄉的多功能文化廣場，當時阿妹擔心是「芭樂票」，還要求族人錄影存證，如今承諾都已達標，並不是「芭樂票」。

台東 蘇貞昌 行政院

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