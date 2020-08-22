快訊

巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／邱臣遠民眾黨基市長黑馬？柯文哲：時間到了如適合就選

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影

民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證，由於邱是基隆囝仔，外界好奇是否布局參選2022年基隆市長選舉。柯文哲表示，這是2年多以後的事，現在說這些還太早，先準備好再去參加考試，要做出成績，才有機會爭取到人家的認同。要當一個有行動力的政治人物，有遠見的政治家。

邱臣遠說，選在基隆設立服務處，是因他在擔任立委後，發現自己能做的事情更多，自己身為基隆囡仔，看過基隆這座城市曾經繁榮過，卻隨著時代的潮流沒落了。因此激發出「號召基隆的年輕人回家，共同來構築屬於這座城市的光榮感跟幸福感」的念頭，期許自己能重新的來擦亮「基隆」這個品牌。

柯文哲表示，很多東西不是那麼容易，最珍貴的是可遇不可求的人才，每個地方有人就設立服務處，認真、快樂的過每一天，時間到了適合的就出來選，就這麼簡單，沒有預設立場。

柯說，這幾天基隆最熱門的討論為輕軌跟台鐵的議題，但僅用基隆一個地方來看很難解決，用首都生活圈的角度來看反而會更周全。柯文哲鼓勵邱臣遠，不僅要當一個有行動力的政治人物，更要成為一個「有遠見的政治家」，要用更高、更宏遠的態度來看事情。

民眾黨團總召賴香伶也說，民眾黨雖然是小黨，但志氣可不小，這次邱臣遠從台灣頭開始設立服務處，就要走對的路、正確的路。尤其邱臣遠懂經濟，也懂產業，而基隆長年處在高失業率等狀況，期許邱臣遠在基隆市所設立的服務處能有效的解決基隆所面臨的問題。

民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證。記者游明煌／攝影

基隆 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

半世紀姐妹市情誼 北市捐贈舊金山防疫物資

影／基隆輕軌爭議 柯文哲：從首都生活圈來看交通部要協調

藍14縣市擬聯合普篩 柯文哲：結果都沒出來跟進什麼？

非防疫旅館清檢疫旅客不公平？柯文哲：破口補起來了

相關新聞

影／基隆輕軌爭議 柯文哲：從首都生活圈來看交通部要協調

民眾黨立委邱臣遠今天在基隆信三路成立基隆服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲到場。針對最近台鐵和基隆輕軌的問題，柯文哲說，...

影／邱臣遠民眾黨基市長黑馬？柯文哲：時間到了如適合就選

民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證，由於邱是基隆囝仔，外界好奇是否布局參選202...

基隆童軍暨生態遊學中心啟用 拉波波村露營住宿區很美

基隆市政府經過多年的努力，終於將暖東峽谷生態與童軍營地打造成為結合教育、觀光遊憩、露營與餐飲的複合式園區，今天配合祖父母...

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

台東蘭嶼朗島村1名李姓男子，今年3月在海邊突然聞一股異香，結果發現氣味是從一顆近4公斤的石頭所散發，他心想可能是「龍涎香...

影／全國舞藝展演在基隆 14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾

全國舞藝展演今天在海大舉行，來自全國14個縣市、18個舞藝團體，共6400多名舞藝愛好者，有柔力球、元極舞、瑜珈、運動舞...

巴威颱風影響 蘭嶼船班今中午過後取消

中央氣象局發布巴威颱風海上颱風警報，台東富岡往返蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼航班，今天中午過後取消，明天視風浪狀況決定是否開...

中央「向山致敬」政策 台東嘉明湖步道將裝設基地台

為貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，中央擬在嘉明湖國家步道6公里處將架設基地台，改善嘉明湖周圍通訊，就連天...

遊客注意！龜山島海域湧浪大今封島一天 影響1553民眾

巴威颱風生成，逐漸向北移動。觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區今天宣布，因湧浪大，宜蘭龜山島今天封島一天，影響今日原本預計登島的民眾共1553人。

基隆9月起推出不動產移轉一站式服務 免奔波多單位

基隆市稅務局與地政處合作推動不動產移轉一站式跨機關網路服務，自9月1日起實施，希望解決民眾痛點，民眾不動產移轉時，只要至...

「花東米其鄰」特色農遊夯 台東縣農會赴高雄強力推介

花東地區農特產豐碩，秀麗山水博得「台灣後花園」稱譽，新冠肺炎疫情趨緩，各景點遊客回溫，為避免西部遊客向隅，台東縣農會結合...

美食新天地／爬完抹茶山 到小龜有吃抹茶冰

在網路上打入關鍵字宜蘭抹茶搜尋，出現的除了抹茶山外，「小龜有」也在排名之列。「小龜有」是宜蘭市一家日式風冰品店，抹茶等主...

國宴主廚指導 宜蘭學生午餐加分

宜蘭縣免費學生午餐再升級，新學期開始增加乳品、有機蔬菜供應量，昨請來國宴主廚陳兆麟，為午餐團膳廚師示範具宜蘭味的菜色和料...

熱門新聞

台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

殘念！巴威颱風發海警 漁人碼頭煙火秀另擇期舉辦

北市大稻埕、新北漁人碼頭 今晚煙火秀

影／扯！合歡山鳶峰大放光明 暗空公園變亮空公園

鳥店停業將鳥全部放生 鳥會：放生形同放死要法辦重罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。