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影／邱臣遠民眾黨基市長黑馬？柯文哲：時間到了如適合就選
民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證，由於邱是基隆囝仔，外界好奇是否布局參選2022年基隆市長選舉。柯文哲表示，這是2年多以後的事，現在說這些還太早，先準備好再去參加考試，要做出成績，才有機會爭取到人家的認同。要當一個有行動力的政治人物，有遠見的政治家。
邱臣遠說，選在基隆設立服務處，是因他在擔任立委後，發現自己能做的事情更多，自己身為基隆囡仔，看過基隆這座城市曾經繁榮過，卻隨著時代的潮流沒落了。因此激發出「號召基隆的年輕人回家，共同來構築屬於這座城市的光榮感跟幸福感」的念頭，期許自己能重新的來擦亮「基隆」這個品牌。
柯文哲表示，很多東西不是那麼容易，最珍貴的是可遇不可求的人才，每個地方有人就設立服務處，認真、快樂的過每一天，時間到了適合的就出來選，就這麼簡單，沒有預設立場。
柯說，這幾天基隆最熱門的討論為輕軌跟台鐵的議題，但僅用基隆一個地方來看很難解決，用首都生活圈的角度來看反而會更周全。柯文哲鼓勵邱臣遠，不僅要當一個有行動力的政治人物，更要成為一個「有遠見的政治家」，要用更高、更宏遠的態度來看事情。
民眾黨團總召賴香伶也說，民眾黨雖然是小黨，但志氣可不小，這次邱臣遠從台灣頭開始設立服務處，就要走對的路、正確的路。尤其邱臣遠懂經濟，也懂產業，而基隆長年處在高失業率等狀況，期許邱臣遠在基隆市所設立的服務處能有效的解決基隆所面臨的問題。
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