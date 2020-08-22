影／邱臣遠民眾黨基市長黑馬？柯文哲：時間到了如適合就選

民眾黨不分區立委邱臣遠今天在基隆成立服務處，民眾黨主席柯文哲出席授旗、授證，由於邱是基隆囝仔，外界好奇是否布局參選2022年基隆市長選舉。柯文哲表示，這是2年多以後的事，現在說這些還太早，先準備好再去參加考試，要做出成績，才有機會爭取到人家的認同。要當一個有行動力的政治人物，有遠見的政治家。

邱臣遠說，選在基隆設立服務處，是因他在擔任立委後，發現自己能做的事情更多，自己身為基隆囡仔，看過基隆這座城市曾經繁榮過，卻隨著時代的潮流沒落了。因此激發出「號召基隆的年輕人回家，共同來構築屬於這座城市的光榮感跟幸福感」的念頭，期許自己能重新的來擦亮「基隆」這個品牌。

柯文哲表示，很多東西不是那麼容易，最珍貴的是可遇不可求的人才，每個地方有人就設立服務處，認真、快樂的過每一天，時間到了適合的就出來選，就這麼簡單，沒有預設立場。

柯說，這幾天基隆最熱門的討論為輕軌跟台鐵的議題，但僅用基隆一個地方來看很難解決，用首都生活圈的角度來看反而會更周全。柯文哲鼓勵邱臣遠，不僅要當一個有行動力的政治人物，更要成為一個「有遠見的政治家」，要用更高、更宏遠的態度來看事情。