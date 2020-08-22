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影／基隆輕軌爭議 柯文哲：從首都生活圈來看交通部要協調
民眾黨立委邱臣遠今天在基隆信三路成立基隆服務處，民眾黨主席、台北市長柯文哲到場。針對最近台鐵和基隆輕軌的問題，柯文哲說，坦白講，用基隆一個地方來看這個問題很難解決，可是用首都生活圈的角度來看比較容易，比較有清楚的頭腦、清楚的視野，看事情要用更高、更宏遠的態度來看這個問題。
柯文哲表示，基隆輕軌、台鐵的爭議，純粹用基隆一個城市角度來看很難解決，但放在首都生活圈，把台鐵、高鐵、民生汐止線、基隆輕軌等所有都放進去想，頭腦就比較清楚。
被問到最近基隆人反對未來基隆輕軌完工後台鐵不進基隆火車站，柯文哲說，不要用基隆角度來看這問題，要用首都生活圈，這個地方有幾個問題，北宜直鐵、北宜高鐵、民生汐止線、基隆輕軌、台鐵優化、國道五號、板南延伸線等，他手頭上至少就有8個方案。
柯文哲指出，不可能8個方案都蓋，所以很多東西都要用首都生活圈來看，他認為，這件事情標準的作法，交通部要出面，協調北北基等幾個縣市，解決交通建設軌道運輸的爭議。
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