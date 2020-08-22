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基隆童軍暨生態遊學中心啟用 拉波波村露營住宿區很美
基隆市政府經過多年的努力，終於將暖東峽谷生態與童軍營地打造成為結合教育、觀光遊憩、露營與餐飲的複合式園區，今天配合祖父母節舉辦「祖孫童樂趣」祖孫童軍闖關活動，宣告基隆市童軍暨生態遊學中心「拉波波村」正式開幕，市長林右昌對於拉波波村的改造成果讚不絕口。
林右昌說，童軍中心從他就任第一任市長之初的「荒煙蔓草」，好不容易打造成為可以說是北台灣最好的親子露營空間，教育處等相關單位的努力功不可沒；現在的拉波波村除了可以自己搭帳棚，也可以直接住進已經搭好的舒適帳棚，不管是家庭或公司團體，都是非常好的選擇。
市府教育處表示，基隆市童軍暨生態遊學中心是許多基隆人兒時露營共同回憶，取名拉波波村，是因南法聖希荷拉波皮耶小村落，為法國最具童話感的美村，，園區旁的暖東峽谷更是許多市民周末假日踏青郊遊的絕佳去處。
童軍中心ROT招商後，由暖東休閒有限公司取得經營權，園區內除了擁有優美的露營住宿區之外，還設有占地廣大的草坪供遊人野餐，非常適合攜家帶眷前來遊玩、親近大自然；時值夏季，多來走走、消暑之餘也能寓教於樂，是半日遊或二日輕旅遊的最佳選擇。拉波波村未來將規劃安排一系列的活動及互動遊戲供入園民眾參與，基隆市民更享有入園票價七折的優惠。
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