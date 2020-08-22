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台東蘭嶼1男子疑撿拾到「龍涎香」 若鑑定屬實值600萬
台東蘭嶼朗島村1名李姓男子，今年3月在海邊突然聞一股異香，結果發現氣味是從一顆近4公斤的石頭所散發，他心想可能是「龍涎香」遂將它帶回家，等待鑑定結果。倘若鑑定屬實，約可賣得600萬台幣。
「朋友拿去鑑定，目前還沒有下文。」李男表示，他發現那天正好釣完魚收竿回家，就聞到很濃的香氣，他循著氣味找，發現一顆黑黑的石頭，以為是瀝青，拿起來聞很香，好奇下就帶回家，友人看了懷疑可能是「龍涎香」。
李男說，為了證明是否為龍涎香符合要件，他和友人進行測試，發現黑石頭會漂在水面上，且拿火燒還會冒煙，不像一般石頭，隨後就敲下幾塊下來，交給友人協助鑑定，目前結果還沒出爐。
據了解，龍涎香就是鯨魚的排泄物，經過海水沖刷曝曬，會散發獨有香氣，因此，有人會拿來製造香水或中藥材，由於相當稀少，國外紀錄1公斤可賣到5萬美金，相當台幣150萬元。
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