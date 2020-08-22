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影／全國舞藝展演在基隆 14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影

全國舞藝展演今天在海大舉行，來自全國14個縣市、18個舞藝團體，共6400多名舞藝愛好者，有柔力球、元極舞、瑜珈、運動舞蹈、活力健康等，大家展演精采舞藝，吸引很多民眾欣賞。台灣體育總會表示，很多人前一晚都進住基隆，對觀光及經濟有很大的幫助。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，全國舞藝展演今年第七年再回到基隆辦，今年參加人數有6400多人，光基隆就有3千多人，柔力球就有800多人，運動愛台灣舞藝展演在基隆產生很大的幫助，全國的土風舞等所有舞蹈大家來基隆，很多人都前一天就來住基隆，對經濟觀光有很大的助益，感謝體育署、市長林右昌、立委蔡適應等的協助，把活動爭取在基隆舉辦。

鄭錦洲表示，希望蔡立委明年再協助，把全國健走帶回基隆，至少可創造2千萬元的經濟效益，因為每年有100多輛的遊覽車來基隆，可以幫助旅宿、觀光產業的收入，對基隆的經濟和觀光發展會有很大的幫助。

市長林右昌致詞說，今天熱愛舞藝的全國各縣市的夥伴都來基隆，在疫情期間辦這麼大活動需要勇氣，感謝鄭錦洲做最完整的規畫，也把防疫工作做得好，今天是近來最大場，活動很精采。立委蔡適應指出，整個活動都要求戴口罩，暑假期間希望大家多走出戶外，未來會爭取更多相關活動來基隆舉辦。

2020年全國舞藝展演由基隆市政府、台灣體育總會主辦，基隆市體育總會承辦，來自全國各縣市排舞、元極舞、土風舞、太極拳、國際標準舞、柔力球、瑜珈等舞蹈運動的民眾齊聚，有新住民、原住民族篤身心障礙者皆組隊參加。

全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
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全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
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全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影
全國舞藝展演在基隆，14縣市6400人拚舞藝熱鬧滾滾。記者游明煌／攝影

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