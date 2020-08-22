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中央「向山致敬」政策 台東嘉明湖步道將裝設基地台
為貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，中央擬在嘉明湖國家步道6公里處將架設基地台，改善嘉明湖周圍通訊，就連天使的眼淚也能收到訊號。林務局台東林區管理處表示，預計年底完工啟用。
台東林管處副處長吳昌佑表示，基於野生動植物研究調查、環境監測及山區活動安全考量，依據中央「向山致敬」政策，在必要的地點設置通訊設施。
他說，基地台架設位置選在嘉明湖國家步道6公里處，目前中央已派員勘查完地點，但因施工問題及器材設備搬運上需要花時間，如果不受天候因素影響的話，最快今年底就可完工啟用。
海拔3310公尺，被山友譽為「天使的眼淚」的嘉明湖，座落於三叉山東側，距向陽山直線距離7公里處，因美麗湛藍的蛋型湖景，吸引大批登山客朝聖，不過，由於山區沒有基地台，因此手機通訊不良，造成山友不便。
台東林管處強調，目前嘉明湖沿線部分地區因地形關係產生通訊死角，但有些地區還是可以接收，未來基地台完置啟用，就可以解決通訊不良的問題，甚至連嘉明湖也可以收到訊號。
「山區能有訊號，登山更放心！」吳姓山友說，登山最怕出突發狀況，如果海拔3千公尺以上高山都能收到訊號，這對喜愛登山的人來說安心不少，很期待嘉明湖通訊能暢行無阻。
另布農族邱姓背工表示，嘉明湖國家步道設置基地台，無論對登山客，還是救難人員，都非常方便，如有登山客發生狀況，就可透過手機對外求援，甚至定位，救難人員也能透過通訊加快救援任務。
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