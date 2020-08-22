基隆9月起推出不動產移轉一站式服務 免奔波多單位

基隆市稅務局與地政處合作推動不動產移轉一站式跨機關網路服務，自9月1日起實施，希望解決民眾痛點，民眾不動產移轉時，只要至地方稅網路申報系統申辦，如無欠稅案件，稅務局核定後直接將資料傳送到地政事務所，免去奔波多個機關的痛苦。

稅務局長歐秋霞長表示，9月1日起基隆市推動不動產移轉一站式服務，大大簡化流程，過去辦理不動產登記前都要跑戶政、稅務多個機關再到地政事務所送件，現在透過地方稅網路申報系統的連結，在家就可以直接線上申辦。

民眾可查調地籍資料，免附地籍謄本，申報後繳清土增稅、契約及其他欠稅，稅務局於核定後直接將資料傳送到地政事務所理辦過戶登記，透過政府機關連線，主動將資料傳送到下一站，減少民眾往返奔波之苦，一站式服務十分便民。

承辦人員指出，以徵申報人也不用像以往需親赴稅務機關進行查欠作業，以多數無欠稅之不動產移轉案件為例，可以快速線上查欠，加速不動產移轉的時效。

買賣不動產是民眾的重要大事，辦理移轉手續以前要跑戶政事務所、稅務局、國稅局、地政事務所等單位填寫各項文件，手續繁瑣，以後民眾不動產移轉，只要至地方稅網路申報系統(https://net.tax.nat.gov.tw)申辦，無欠稅案件，稅務局核定後直接將資料傳送到地政事務所。

不動產移轉一站式網路服務，除提供買賣、贈與、繼承等不動產移轉外，尚有四大功能，民眾都可多利用，第一，網站提供引導式流程，提供民眾自行辦理房地過戶；第二，提供民眾進度查閱；第三，透過授權、稅務申報自動帶入地政地籍資料，簡化申報登打程序；第四，地政介接稅務申報資料，民眾直接到地政繳費取件。