「花東米其鄰」特色農遊夯 台東縣農會赴高雄強力推介

花東地區農特產豐碩，秀麗山水博得「台灣後花園」稱譽，新冠肺炎疫情趨緩，各景點遊客回溫，為避免西部遊客向隅，台東縣農會結合花東各農會到高雄推介著名農特產，西部地區民眾只要上花東各農會網站，後山美味就能宅配到家。

台東縣農會在高雄台鋁舉辦「花東米其鄰」特色農遊縣外推介會，展售關山、池上、成功、鹿野、富里、玉溪等農會著名農特產，也推薦特色農遊。其中富含豐富茄紅素的木虌果，已開發為健康飲品，池上米則製成米餅、米麵線及米乖乖、黑米蛋糕等休閒食品，賣得嗄嗄叫。

台東縣農會總幹事戴振東表示，花東是台灣後花園，山明水秀，近年各式遊程導入知性之旅，遊客不再走馬看花，西部地區各公司行號的福委會來台東，都能玩得更加豐富。尤其疫情期間，花東兩地都維持零確診，格外安全，今年暑假起一房難求，「真的有被報復到」。

這次帶到高雄展售的農產品都是花東各鄉鎮一時之選，好米、好茶之外，紅藜、洛神等作物尤其豐盛，已開發出各式暢銷產品，西部民眾上台東縣農會網站就能訂購優質農產品，達一定金額，即免運費。

台東縣農業處長許家豪說，往年到台東旅遊人次，一年最高達800萬人次，今年碰到疫情，但7月份也達170萬人。

「米其鄰五顆星限定遊程玩不膩」台東縣政府表示，除豐富農遊體驗活動，台東還配合季節特色推出許多限定遊程，春天可採茶、做梅子；夏天挖地瓜、收割檸檬香茅、秋天採果、冬天拔蘿蔔。7、8月可參加台東熱氣球嘉年華活動、8、9月暢遊台東太麻里金針山、花蓮富里六十石山或是玉里的赤科，賞花更品嚐風味餐。