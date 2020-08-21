龜山島牛奶海爆紅 宜縣府討論優先範圍及項目

龜山島牛奶海近期爆紅，吸引不少人前往戲水，由於附近是重要漁場，加上賞鯨船往來，不時險象環生，縣府日前開會蒐集意見，並請各單位提供優先範圍及項目資料，24日將再開會研商。

位於宜蘭縣龜山島龜首的「牛奶海」，由於周邊海域鯨豚資源豐富，當地更因海底溫泉噴發後與海水混合，形成乳白色，與原本深藍色海水界線分明，被冠上「牛奶海」美名，近來成為熱門旅遊景點。

龜山島「陸域」屬於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處管轄，「海域」則是宜蘭縣政府管理，由於近期「牛奶海」水域爆紅，吸引不少潛水客、SUP立槳玩家等遊客前往戲水遊憩，賞鯨船業者擔憂與遊客碰撞造成受傷，加上附近又是重要漁場，漁民也憂心水上遊憩與捕魚間互相影響。

縣府今天表示，工商旅遊處4日邀集農業處、海洋及漁業發展所、消防局、海巡署、頭城鎮公所、東北角風管處、漁會等單位召開會議蒐集意見，經主席裁示，在漁業生產、大眾化及特許權優先，並兼顧水域活動安全的前提下，不排除在龜山島海域可存在其他遊憩活動。

此外，縣府指出，基於上述3個優先原則，請農業處、海洋及漁業發展所及漁會提供優先範圍及項目等相關資料予工商旅遊處，基於水域遊憩安全原則，則由工商旅遊處、消防局、海巡及岸巡會商彙整相關安全資料。

縣府指出，由於優先範圍仍在討論中，對於是否採行分區管理還需經由各單位提供優先範圍及項目等資料後，預計24日再度召開會議研商。