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台東大頭蛇鑽車內 婦人嚇得驚聲尖叫
台東1名莊姓婦人今天下午3點多開車前往市區取貨，未料，打開後車門時，竟有一條蛇盤據在後車廂，嚇得她驚聲尖叫，立馬把門關上，警消據報後，終於在駕駛座旁的扶手順利將蛇捕捉，解除危機。所幸這條蛇沒有劇毒，莊婦也鬆了一口氣。
「一開門我以為會跳出來！太可怕了！」莊婦驚魂未定的說，她根本不知道車子內有蛇，一路從鹿野開到市區也沒看到，哪知正準備取貨開後車門時，蛇就在後車室內，當下叫了起來，本能把車門關上，馬上向旁人說車上有蛇。
消防隊員趕到現場後，小心翼翼的打開後車門和四個車門進行搜索，一度還遍尋不著，最後才在駕駛坐旁的扶手，發現蛇在爬行，立刻徒手將蛇捉起來，放進網子內。消防隊員說，這條蛇是大頭蛇，有輕微毒性，但咬人不會致死。
莊婦說，自己住在鄉下，蛇可能從底盤或其他地方鑽進車內，好在不是開車時爬進駕駛座，不然會把她給嚇死了。
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