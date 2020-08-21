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高溫、工程影響 綠島石朗保護區珊瑚白化嚴重

中央社 / 台東縣21日電

台東蘭嶼、綠島海域珊瑚白化嚴重，研判因高溫引起；不過，綠島石朗保護區受到漁港工程施作影響，情況更嚴重，潛水業者估計，綠島珊瑚約2至3成出現白化狀況。

最近受到高溫影響，台灣各處都傳出珊瑚白化現象，台東蘭嶼和綠島也無倖免。潛水教練俞明宏說，珊瑚適合生長的溫度在攝氏20至30度之間，但這段時間都超過30度，導致附著在珊瑚上面的共生藻跑掉，因此出現白化現象，綠島、蘭嶼都出現同樣狀況。

綠島潛水教練觀察到全島海域約有2至3成珊瑚白化，近年罕見；許多潛水業者更認為石朗保護區情形特別嚴重，超過3成珊瑚有白化現象，除高溫外，研判還受到南寮漁港工程影響，灰塵覆蓋在白化珊瑚上，加速珊瑚死亡。

國立台東大學生命科學系助理教授的段文宏長期研究珊瑚，今天接受記者電話訪問時表示，雖然每年暑假因為氣候變化關係海水溫度升高，東海岸、綠島等處珊瑚都會有白化現象產生，但根據潛水業者拍攝的畫面，研判這次石朗漁業資源保護區的珊瑚白化現象跟南寮漁港施作工程可能有直接因果關係。

他說，由於漁港工程施作導致海水混濁、泥沙覆蓋珊瑚礁，這會讓石朗漁業資源保護區珊瑚的共生藻無法行光合作用、甚至呼吸窒息而加速死亡。

段文宏說，珊瑚礁對綠島的漁業資源很重要，對許多具有商業價值的魚類而言，珊瑚礁更是提供這些魚類食物來源及繁殖孕育下一代的地方。

最近綠島環島公路還會有一些工程要施工，段文宏呼籲相關單位儘量做好防範措施，避免珊瑚白化情況持續惡化。

綠島區漁會總幹事李秀蓮表示，這是兩難問題，綠島南寮漁港修復工程關係著綠島漁船進出港的安全，但旁邊的石朗漁業資源保護區又關係著整個綠島海洋生態的永續性。

她說，綠島漁民也都很清楚珊瑚礁對海洋漁業資源的重要性，漁會這邊後續會跟台東縣政府反應，看施工能否更細緻化一點，切莫因為工程而毀了海洋生態。

珊瑚 綠島 保護區

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