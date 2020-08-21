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基隆市立納骨塔重建 估114年啟用

中央社 / 基隆21日電

基隆市秋祭大典今天在市立殯葬管理所納骨塔前舉行，市長林右昌說，納骨塔重建工程最快明年底啟動，預計民國114年啟用，完工後能提供民眾更優質殯葬設施，以慰亡者之靈。

基隆市長林右昌表示，納骨塔改建細部設計預計明年9月、10月間完成，最快明年底、最晚111年初動工，預計113年完工後，隔年就能啟用，屆時能提供更舒適的空間，對於亡者或家屬都是一大福音，這也是這幾年來最大規模的殯葬設施改善計畫。

基隆市政府民政處宗教禮儀科長張國株向中央社記者表示，現有市立納骨塔從民國75年啟用至今，由於建物已有30多年歷史，不僅室內空間狹窄、潮濕，地下1樓也漏水，加上存放的骨（灰）罈暴露在外，並無設計櫃位，亟待重建。

張國株說，市府編列約新台幣4億5000萬餘元經費，規劃市立納骨塔就地重建，預計未來為地下1層、地上4層建物，從原本可容納約1萬4000個塔位，增加至5萬個櫃位，提供市民更優質且現代化的殯葬設施。

受到疫情影響，今年秋祭大典比照春祭時作法，只有林右昌率領民政處長王榆森及警察局、消防局局長代表參加祭典，但儀式沒有縮減，林右昌率領大家依序上香、獻花、獻果、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文，表達對先人最崇高的敬意，隨後並逐一向參與秋祭大典的家屬們致意。

林右昌 基隆

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