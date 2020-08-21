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台東縣府打造蘭嶼3D數位地籍圖 避免土地糾紛
台東蘭嶼鄉地籍圖從民國58年繪製延用至今，導致民眾在土地使用上糾紛不斷，縣府向中央申請經費，委由廠商建置高精度數值的3D數位地形地貌模型圖，今天舉行成果發表，縣長饒慶鈴也體驗3D數位模型圖，直呼「精確又便民」。
饒慶鈴表示，蘭嶼鄉因距離本島80餘公里，常年交通運輸不便，當地基礎建設相對較為落後及各類圖籍資料也因早年測製，所以精度粗略、整合困難，有了高精度數值的3D數位模型圖，未來，可加速蘭嶼鄉原民保留地權利賦予的速度，作為發展智慧城市的基礎。
蘭嶼土地總面積約4460公頃，但因族人土地觀念是一代傳一代，早期多半沒有登記，因此全島有9成土地都歸政府所有，隨著青年意識抬頭，以及政府積極推動原保地權利回復政策，縣府期盼藉由科技技術，讓族人未來在土地申請增設劃編時，能更精準、完整。
縣府地政處表示，縣府申請中央1千多萬經費，今年5月委請專業團隊登島，透過衛星定位和空拍技術，製作高精度數值的蘭嶼3D數位地籍圖，呈現和現地一模一樣的地形地貌，作為各項政策規劃、建設發展、人文研究調查等國土基本資料，預計4年正式上路。
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