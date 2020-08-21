基隆納骨塔老舊不敷使用市府將改建 最快明年動工

基隆市長林右昌今天上午主持慎終追遠秋祭大典，由於納骨塔老舊不敷使用，市長宣布改建工程最快明年啟動。

基隆市慎終追遠秋祭大典今天上午在市立殯葬管理所納骨塔前舉行，林右昌擔任主祭官，表達對先人最虔誠的敬意，並說明納骨塔改建工程最快在明年底就將啟動，等到完工之後就能夠提供民眾更優質殯葬設施。

由於疫情的影響，今年秋祭大典比照春祭時的作法，只有林市長率領民政處長王榆森及警、消局長代表參加祭典，但儀式沒有縮減，林市長率領大家依序上香、獻花、獻果、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文，表達對先人最崇高的敬意，隨後也一一向參與秋祭大典的家屬們致意。