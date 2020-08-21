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基隆納骨塔老舊不敷使用市府將改建 最快明年動工
基隆市長林右昌今天上午主持慎終追遠秋祭大典，由於納骨塔老舊不敷使用，市長宣布改建工程最快明年啟動。
基隆市慎終追遠秋祭大典今天上午在市立殯葬管理所納骨塔前舉行，林右昌擔任主祭官，表達對先人最虔誠的敬意，並說明納骨塔改建工程最快在明年底就將啟動，等到完工之後就能夠提供民眾更優質殯葬設施。
由於疫情的影響，今年秋祭大典比照春祭時的作法，只有林市長率領民政處長王榆森及警、消局長代表參加祭典，但儀式沒有縮減，林市長率領大家依序上香、獻花、獻果、行三鞠躬禮及朗讀祝禱文，表達對先人最崇高的敬意，隨後也一一向參與秋祭大典的家屬們致意。
由於市立納骨塔建築物老舊，市府推動改建計畫，林右昌說，納骨塔改建工程細部設計預計在明年的9、10月間可以完成，最快明年底、最晚後年初，就可以開始動工，預計在113年完工、114年啟用，屆時就能夠提供更舒適的空間，對於亡者或家屬都是一大福音，這也是這幾年來最大規模的殯葬設施改善計畫。
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