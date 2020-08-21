暑假近尾聲 台東蘭嶼高中仍有5教師職缺招不到！

暑假接近尾聲，各校已開始準備迎接新學年度到來，不過，台東蘭嶼高中卻面臨招不到老師的窘境，7月開始招募，迄今仍有5個代理老師職缺，網友也透過臉書社團請大家幫忙分享，希望開學前招募到老師。

蘭嶼高中人事室主任林寶雲表示，目前學校實缺包括生活科技、國文、英文及數學各1名，現階段已進入3招，今天還有特教科要徵選，但不知道最後徵選結果是否順利，倘若沒有篩選過，只能持續招募到有老師為止。

她說，整個暑假學校一直在招募，親朋好友也透過臉書社團請大家幫忙分享，很擔心開學前招不到老師，畢竟沒有老師的情況下，課程就由其他老師來兼代，除了增加老師負擔，也會影響教學品質，對學生和家長無法交代。

林寶雲表示，前來徵選的人，都必須經過篩選，篩選通過了才會正式錄用。加上離島加級8730元，一般大學畢業沒有教師證照的代課老師起薪有4萬元，如果研究所學歷，且有教師證照起薪也有6萬元以上，同時提供宿舍和搭伙。