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我漁船益昇滿6號釣魚台海域作業 遭日方公務船干擾

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
我漁船「益昇滿6號」釣魚台海域作業遭日方公務船干擾。圖／琉球區漁會提供
我漁船「益昇滿6號」釣魚台海域作業遭日方公務船干擾。圖／琉球區漁會提供

琉球籍漁船「益昇滿6號」昨晚6時許，在距離釣魚台西南方15浬處，遭到日方公務船鳴笛干擾，因此通報我方；漁船當時預計在21日零時完成收網，日方公務船雖停止鳴笛，卻仍尾隨，漁船隨即通報農委會漁業署

根據統計，船上共14人，包括兩名台籍船員，12名外籍漁工；外籍漁工一名菲律賓籍，11名印尼籍，人員均安。

琉球區漁會表示，「益昇滿6號」漁船，在台日漁業協議允許作業範圍內，並非越界違規，但仍受到干擾。昨晚7時，漁船通報我方，漁船有收漁具需求，請我方轉知日方。

農委會漁業署在凌晨致電海巡署，海巡署「和星艦」抵達漁船所在海域，「益昇滿6號」漁船狀況良好無須協助，後續收好漁具將返台或繼續作業；日方公務船昨晚9時40分已無繼續尾隨即離開海域；「和星艦」仍在當地海域巡護中，以維護我國漁船權益。

漁業署也請蘇澳電台持續廣播，釣魚台12海哩附近有日本公務船，請我國附近作業的漁船留意。

海巡署 漁業署 外籍漁工

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