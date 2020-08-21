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影／退休區長樂當志工12年 她要照顧政府照顧不到的人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
退休區長陳淑華樂當志工12年，她要照顧政府照顧不到的人。記者游明煌／攝影
退休區長陳淑華樂當志工12年，她要照顧政府照顧不到的人。記者游明煌／攝影

「區長退休後更快樂了，因為看到的更多的人生百態，還有社會更深一層的角落，看到以前看不到的地方，做以前做不到的」。當過基隆市仁愛區長的陳淑華，退休12年來，到創世、華山、人安等擔任志工，從對發票、照顧獨居老人、幫植物人洗澡、協助街友重回人生，到協助邊緣戶送急難救助金，她說，「照顧政府照顧不到的人」，即使盡一點點力也要做。

67歲的陳淑華在2008年55歲時任仁愛區長時退休，隔年就到創世基金會志工，她說，以前公務人員時常看到很多社團志工無私付出，當時她就很感恩，發願退休後也要盡一己之力。

「我們沒人認出她是區長」陳淑華當志工十分低調，一開始和其他人一樣，埋著頭整理發票、到商店開發發票放置點，還照顧植物人，甚至幫忙洗澡，很是熱心。後來因為有一名志工認出她。

陳淑華說，政府的預算有限，福利政策有條件，民間力量正好補足。她做公益初衷，就是希望可以幫助人，不管認識、不認識，她堅持只要想做，沒有什麼辦不到的。退休後的人生更寬闊，也更精采豐富。

陳淑華幫忙到宅服務，幫忙植物人洗澡、照顧獨居老人，這項工作更需愛心和耐心，她總是不計辛苦，她說，只是盡一點點小力量，她希望植物人有一天能好起來，獨居老人也有人陪伴。

陳淑華看到街友的無助與茫然，她也協助街友重新站起來，她會用心和街友溝通找資源，了解到他們的困難，協助他們回家、找工作，當少了一個街友在街頭，她就很開心。

陳淑華認為，植物人、獨居老人、街友這三個領域是最需要協助的人，她希望有更多的團體和義工可以投入，自己只是一顆小種子，她希望更多退休的人，可以進入志工的行列，退休後可以有不一樣的人生。

陳淑華現在擔任財團法人台雅國際慈善基金會基隆支會長，對邊緣戶進行急難救助，1年協助300多人，送米、送急難金。她說，「讓今天能活下去，明天的事再說吧」，她要「照顧政府照顧不到的人」，有的是一次性，有的是半年、1年分期來協助；還有幫忙付貧戶家庭小朋友的生活費和學費，基金會要給家庭一些溫暖。

「做一點也沒關係，再過幾年如果自己生病也是需要別人的照顧」，陳淑華秉持這樣的心態，退休的人生更忙碌，照顧了很多以前照顧不到的人。

退休區長陳淑華樂當志工12年，她要照顧政府照顧不到的人。記者游明煌／攝影
退休區長陳淑華樂當志工12年，她要照顧政府照顧不到的人。記者游明煌／攝影

獨居老人 街友 植物人

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