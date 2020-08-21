基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

基隆市暖暖區翠湖遭濫倒廢棄物，余姓地主清除垃圾時「超挖」，地方人士關心翠湖的未來命運。市議會昨天到翠湖考察，市議員蘇仁和轉述地主的話說，如果市府卡這、卡那，索性不清總可以吧？議員王醒之則說，挖除廢棄物他舉雙手雙腳贊成，但地主曾超挖難讓人信任，要求說清楚開挖範圍，不能漫無目地一直挖。

翠湖十多年前遭人傾倒廢棄物，美麗湖泊反而變成環境毒瘤。2017年4月間，有人發現翠湖周遭山林被挖到「禿了一大塊」，追查發現地主未依市府核准的水保計畫施作，違法開挖1.5公頃，勒令停工。

基隆地檢署偵辦後，認定余男和王姓營造商違法開挖保護區山林地，依違反水保法罪嫌起訴。一審判余6月徒刑，可易科罰金；王男無罪。檢察官不服上訴，台灣高等法院今年6月24日判決駁回。

市議會今天安排議員到翠湖考察，余姓地主指出，得到市府許可後才能開始清運廢棄物，估計需要1年才能清完，並還原成公園。外界質疑清運垃圾是為地目變更及開發鋪路，但這塊地沒有臨路，是不可能開發的。

蘇仁和說，余姓地主的父親曾來陳情，指這塊地沒道路，曾被偷倒垃圾，前地主因財務出狀況才便宜賣給他。他花一筆錢完成水保計畫書，清好垃圾再綠化，不是要做地上物。蘇提醒市府局處嚴審沒關係，但不可以做就說出來，業者就不要做了，不要卡在那邊。

王醒之表示，他不想擋人財路，但「土地是他們的，生態是我們的」，要求市府說清楚對保護區土地的立場。地主為挖垃圾設樁、做連續壁及堤防，對保護區都是不可逆的改變，完成水保計畫書施工後是要移除，還是成為永久設施要說清楚。

基隆市長林右昌「話說從頭」，指很久以前有人在翠湖倒垃圾，有業者買地後計畫清除，市府核准了，但業者未照計畫超挖、濫挖。司法訴訟期間為保全證據要求「不能動」，判決有結果才允許繼續施作。

林右昌表示，翠湖這塊基地牽涉到水土保持、非都市計畫土地、都市計畫區內的保護區問題，違法案件告一段落就回到水保計畫書申請復工階段，業主須提出申請，備齊文件送相關單位檢視同意才可復工。

林右昌說，業者不提申請，市府也「不能去催他」，水保計畫的程序就不能往下走。水保如果完備了，並依計畫進行，才由環保局依垃圾清除計畫指界，合法運出廢棄物。後續有進一步開發計畫，再依法提出申請，審查會不會過又是另一件事。

林右昌說，翠湖區域的都市計畫道路「畫在翠湖中間」，在都市計畫裡面「沒有翠湖」，有了計畫道路就變成開發區。市府依法行政，要求業主依法、依程序辦理，市府也沒有道理刁難。