訴求國際接軌 基市府盼疫情趨緩後辦大型賽事

基隆市政府今天表示，國際籃球總會FIBA認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽月初才在基隆舉辦，待日後疫情趨緩時，將爭取更多國際賽在基隆舉辦，提升城市能見度。

國際籃球總會認證的最大國際三對三聯盟巡迴賽，8月初在基隆港海洋廣場舉辦，除聯盟賽競爭激烈之外，這場巡迴賽另一焦點就是基隆市長林右昌除出席開幕儀式，為選手們加油打氣外，他也化身「灌籃高手」下場參加表演賽。

基隆市政府觀光及城市行銷處隨後在「魅力基隆」YouTube 頻道，將這場賽事以各種有趣吸睛的動漫效果剪輯串接起來，讓網友欣賞。

林右昌當時曾謙虛說，他下場參賽只是拖累同隊選手，若是積極度來說，他可算100分，但就球技來說，只有60分，但參與度比較重要，也表示市長對於這項運動的支持。

「沒當成灌籃高手沒關係，重點是你今天運動了嗎？」林右昌也透過臉書facebook表示。他今天在市議會上向議員們承諾，市府將向中央爭取預算，全面改善七堵區百福公園設施，百福公園佔地4.7公頃，面積僅次於中正公園，是在地民眾休憩、休閒、運動的最佳場所，絕不能剝奪市民熱愛運動的權利，希望市民多運動。基隆是一個與國際接軌的海港城市，希望大家一起看見基隆的活力與港口的美。

基隆市政府教育處長林祝里告訴中央社記者，為推廣防疫新生活，市府除不定期推廣各項單項運動與健走之外，近來每週五晚上也固定邀請許多知名教練，透過「基隆市運動i台灣計畫」臉書粉絲專業直播，鼓勵市民在家多運動健身。