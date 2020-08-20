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柯文哲參加花蓮豐年祭 拒答民眾黨進軍花東提問

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台北市長柯文哲今天到花蓮參加馬太鞍豐年祭，表示第一次參加豐年祭，只是單傳的市政行程。記者王思慧／攝影
台北市長柯文哲今天到花蓮參加馬太鞍豐年祭，表示第一次參加豐年祭，只是單傳的市政行程。記者王思慧／攝影

台北市長柯文哲今天傍晚在花蓮光復鄉馬太鞍部落參加豐年祭，受訪表示第一次參加豐年祭，感受到原住民的熱情。由於民眾黨接連在宜蘭、花蓮成立立委服務處，引發在東部布局聯想，柯揮手拒答，僅說只是單純的市政行程。花蓮縣長徐榛蔚也出席，雙方僅握手致意，沒有更多互動。

柯文哲傍晚5時許到豐年祭會場後，許多阿美族人爭相合影，國民黨花蓮縣議員蔡依靜也一起合照；「學姊」黃瀞瑩對於合照來者不拒，氣氛融洽。

柯文哲致詞說，豐年祭是阿美族古老傳統，規模宏大、熱鬧非凡，很榮幸參加馬太鞍豐年祭，感受大家的熱情與友善。有很多阿美族人到台北工作，利用豐年祭回到家鄉，代表都會與原鄉的連結，藉此讓傳統文化傳承下去，文化與歷史就是藉由活動一代代傳下去，他很榮幸看到阿美族文化展現。

徐榛蔚表示，豐年祭可帶動部落凝聚力，也有文化傳承意義，部落保留先人祭儀，是很寶貴的文化史料。她感謝中央對地方部落文化等計畫給予全力支持，花東基金2、3期達4.5億經費，讓地方有更多建設。

柯文哲（左）享用阿美族豐年祭餐點，吃得飛快。記者王思慧／攝影
柯文哲（左）享用阿美族豐年祭餐點，吃得飛快。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）出席馬太鞍豐年祭，未與柯文哲有更多互動。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（中）出席馬太鞍豐年祭，未與柯文哲有更多互動。記者王思慧／攝影
柯文哲（後排右二）與花蓮縣議員蔡依靜（後排右三）合影，氣氛融洽。記者王思慧／攝影
柯文哲（後排右二）與花蓮縣議員蔡依靜（後排右三）合影，氣氛融洽。記者王思慧／攝影

豐年祭 阿美族 柯文哲

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