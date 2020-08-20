家長期待暖暖共融式遊憩區開放 鳥巢鞦韆驗收前被破壞

基隆市暖暖運動公園設施改善工程，完工日期從寒假延到暑假，許多人「迫不及待」。市議會今天安排考察，議員提出注意止滑、洩水等細節，防止意外發生。市府教育處長林祝里表示，驗收時會加強檢核；至於被人用打火機燒壞的鳥巢式盪鞦韆，已由廠商送修更新。

基隆市議會今天安排市政考察行程，前往百福公園和暖暖運動公園聽取市府簡報。多名議員對百福公園設備老舊頗有微詞，市府都市發展處長徐燕興表示，原先爭取「城鎮之心」工程計畫預算框列3000萬元整修，未能如願，將再提整體維護計畫爭取預善全面改善。

暖暖運動公園部分，市議員林旻勳認為共融式遊憩區遊具多樣性、豐富性都不足，遮陽設施也待改善。市議員王醒之發現水泥涵管收邊沒做好，可能造成小朋友受傷，此外涵管頂端要注意防滑，洩水坡度要做好，親子廁所也待改善。

林祝里說，改善工程預計本月底完工，除在環場步道鋪設3線道彩色PU跑道，並改善階梯扶手等設施。共融式遊憩區安裝蜘蛛人攀爬網、躲貓貓冒管、鳥巢式盪鞦韆、草丘地景步道及體適能區等遊戲設施，市府辦理驗收時，會依議員建言逐項檢核。