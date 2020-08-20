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推廣減塑 宜蘭縣府鼓勵社區設二手袋循環箱

中央社 / 宜蘭縣20日電

宜蘭縣政府今天表示，近7個月來在20處社區大廈推動二手袋循環箱，估計至少減少5萬8416個一次性塑膠袋，共減量701公斤，呼籲其他社區大廈加入，減少環境污染。

宜蘭縣長林姿妙今天在礁溪鄉一處社區大廈，主持減塑「宜」起來，社區大廈二手袋循環箱推廣記者會，鼓勵其他社區大廈共襄盛舉，減少一次用塑膠袋的環境污染。

宜蘭縣環保局黃政釧受訪時說，有鑑於近年來一次用塑膠製品使用氾濫，造成環境污染。為減少這類物品使用量，環保局於民國106年11月起，於縣內各大型賣場及藥局等處推動設置「袋來幸福箱」，方便民眾取得回收再利用的手提紙袋及購物袋，並鼓勵賣場提供紙箱，讓消費者減少塑膠袋使用。

他表示，為了持續推動「減塑」、「限塑」，最終朝向「無塑」生活目標邁進，也讓「減塑」走入社區。縣府今年元月起，進一步推動社區大廈「二手袋循環箱」，至今共有20處設置。住戶可將家中不需使用或堪用的乾淨環保袋及紙袋，捐到「二手袋循環箱」；社區內想要外出購物民眾如需要提袋，可到循環箱內選用，減少購物時一次性塑膠袋的使用，讓社區住戶實踐減塑措施、促進互助、達到源頭減量目的。

環保局指出，「二手袋循環箱」推動7個月來至今，循環再使用的環保袋數量共有2萬9208袋，以循環使用1個環保袋至少減少使用2個一次性塑膠袋的方式計算，估計至少減少5萬8416個一次性塑膠袋。

此外，以平均1個一次性塑膠袋重量為12公克計算，估計共計減量701公斤。

林姿妙表示，透過推動設置社區大廈「二手袋循環箱」，除了促進民眾重複使用環保袋，達到減塑愛地球之目的外，更能凝聚社區環保及互助意識，希望尚未加入減碳行列的其他社區大廈也能與環保局聯繫，共同參與減塑措施，保護地球的資源。

塑膠袋 購物 林姿妙

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