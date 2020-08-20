「南迴改」森永隧道日抓約74件超速 駕駛封「殺手測速桿」

台9線「南迴改」台東森永隧道引道口的測速照相桿，今年截至7月底已取締15690件超速案，平均每天約74件，被駕駛稱為「南迴改終極殺手」。

「南迴改」台東市至森永隧道去年12月通車，警方在多處增加測速照相桿，其中427公里處，森永隧道引道口的雙向測速照相桿速限60公里，被駕駛稱為「終極殺手」、「南迴殺手」。

台東縣警察局交通隊今天統計，這支照相桿從1月至7月底取締15690件，平均每個月2241件，每天約74件，是南迴改路段取締超速的第1名測速照相桿。

交通隊表示，南迴改去年底才通車，很多駕駛還不熟悉哪裡有測速照相，且這支又是雙向測速，還設在引道口，一般駕駛會疏忽，稍不留神就會超速被拍照。

交通隊表示，去年測速照相拍最多的是多良火車站附近約405公里處那支，去年整年度舉發15570件，今年減少很多。

交通隊表示，南迴改公路沿線測速照相桿包括美和、三和、華源、北里、太麻里外環道、香蘭、新香蘭、金崙高架橋、大溪、大鳥、大武國中、南興地磅站、安朔圖書館、達仁消防分隊等，共計14支。

交通隊表示，今年截至7月底南迴改的測速照相桿舉發約2萬件，呼籲用路人，設置測速照相桿的目的就是提醒減速慢行，且前後都有設置警示號誌牌預先提醒駕駛，千萬別僥倖違規超速。